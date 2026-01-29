"SLEDEĆI NAPAD ĆE BITI MNOGO GORI" Tramp otkrio svoj naredni plan

AMERIČKI predsednik Donald Tramp razmatra novi veliki udar na Iran nakon što preliminarni razgovori između Vašingtona i Teherana o ograničavanju nuklearnog programa zemlje i proizvodnje balističkih raketa nisu napredovali, saopštili su izvori upoznati sa situacijom.

Foto: Profimedia

Opcije koje Tramp sada razmatra uključuju američke vojne vazdušne napade usmerene na iranske lidere i bezbednosne zvaničnike za koje se veruje da su odgovorni za ubistva na protestima u toj zemlji, kao i napade na iranske nuklearne objekte i vladine institucije, rekli su izvori za Si-en-en.

Tramp nije doneo konačnu odluku o tome kako će postupiti, rekli su izvori, ali veruje da su njegove vojne opcije proširene u odnosu na početak godine, sada kada se američka udarna grupa nosača aviona nalazi u regionu.

Udarna grupa nosača aviona USS "Abraham Linkoln" ušla je u Indijski okean pre tri dana, i nastavlja da se približava Iranu gde bi mogla da podrži sve potencijalne operacije protiv zemlje, kako u smislu pomaganja u napadima, tako i u zaštiti regionalnih saveznika od potencijalne iranske odmazde.

Sjedinjene Američke Države i Iran su ranije ovog meseca razmenjivali poruke, uključujući i preko omanskih diplomata i između Trampovog spoljnog izaslanika Stiva Vitkofa i iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, o mogućem sastanku kako bi se odbio američki napad, kojim je Tramp pretio kao odgovor na smrt demonstranata, rekli su izvori.

Jedan izvor je rekao da je bilo kratkog razgovora o neposrednom sastanku, ali do toga nikada nije došlo, dok je drugi izvor kazao da nije bilo ozbiljnih direktnih pregovora između SAD i Irana, jer je Tramp poslednjih dana pojačao svoje pretnje vojnom akcijom.

Najveća tačka spoticanja, rekli su izvori, bio je zahtev SAD da Iran pristane da ograniči domet svojih balističkih raketa.

Tramp je juče na društvenoj mreži Truth Social naveo zahtev da Iran dođe za pregovarački sto kako bi pregovarao o "fer i ravnopravnom sporazumu - bez nuklearnog oružja", i upozorio je da će sledeći američki napad na ti zemlju "biti daleko gori" od onog koji je izveden prošlog juna, kada je američka vojska napala tri iranska nuklearna postrojenja.

(Tanjug)

