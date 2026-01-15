MINISTAR VUJIĆ: Set zakona koje je predložio Mrdić unapređuju rad i efikasnost pravosuđa

MINISTAR pravde Nenad Vujić izjavio je danas u Skupštini Srbije da izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik SNS Uglješa Mrdić predstavljaju korak u unapređenju rada i efikasnosti pravosuđa, dodajući da se njima povećava i dostupnost pravde građanima.

FOTO: Arhiva novosti

-Ministarstvo pravde svaku inicijativu koja dolazi iz Skupštine uzima vrlo ozbiljno i prilazi analizi. Predložene izmene unapređuju efikasnost i dostupnost pravde građanima, ali takođe ne remete opredeljenje Srbije koje je opredeljeno u Ustavnim amadmanima, već naprotiv, predložene izmene unapređuju Ustavne amandmane i unapređuju zakonska rešenja, rekao je Vujić tokom rasprave o predlozima zakona iz oblasti pravosuđa.

Vujić je naveo da se, kada je reč o pravosuđu, moraju posmatrati i aktivnosti i obaveze koje Srbija ima u Akcionom planu u Poglavlju 23, a koje se odnosi na efikasnost pravosuđa, dostupnost pravde građanima i transparentnost.

-Predloženim izmenama povećava se dostupnost pravde građanima, pogotovo kada se ima u vidu opterećenost Trećeg osnovnog suda koji bi, ovim izmenama, trebalo da se podeli na Treći i Četvrti, naglasio je ministar Vujić.

Naveo je da je opterećenost Trećeg suda uzrokovana činjenicom da najveći broj banaka u Republici Srbiji ima sedište na Novom Beogradu, tako da sudija u tom sudu ima više od 3.000 predmeta, što je, kako je ukazao, ogroman broj.

Dodao je da sudovi u Beogradu pokrivaju najveću broj stanovnika zemlje i samim tim imaju i najveći broj predmeta i kao primer naveo da je 70 odsto maloletničkih predmeta na području Višeg suda u Beogradu, jer je on nadležan za maloletnički kriminal.

Iz tog razloga, kako je objasnio, mora se pristupiti mreži sudova Beogradu sa posebnom pažnjom, uzimajući u obzir efikasnost i opterećenost sudija.

-Zato, između ostalog, ja i pozdravljam ovaj predlog da uđemo u podelu Trećeg suda na Treći i Četvrti. Isto tako, ovo pozdravljamo zato što predstavlja jedan iskorak u razmišljanjima u Republici Srbiji, a to je da ne čekamo pojavu problema, opterećenja, sudova nego da ih anticipiramo, istakao je Vujić.

Dodao je da se u okviru Ekspa gradi stambeni kompelks za nekoliko desetina hiljada ljudi što će, kako kaže, povećati broj ljudi koji koriste usluge jednog suda.

-Tako da mi moramo da razmišljamo unapred o svemu tome i zato ovo je jedan od predloga koje podržavamo, jer, ponavljam, bitno za pravosuđe je dostupnost pravosuđa građanima, naglasio je Vujić.

Ministar je istakao da podržava predloženi set zakona i zato jer je njima dodatno predviđeno ulaganje u sudsku i tužilačku administraciju, jer bez nje, kako je ukazao, pravosudni sistem ne može efikasno da funkcioniše.

Predložena zakonska rešenja, dodao je, omogućavaju i da se bolje sagleda u kom pravcu bi trebalo menjati zakonodavni okvir.

-Sa ovim izmenama zakona mi podižemo nivo efikasnosti, ako se usvoje. Lično smatram da treba da se usvoje, jer se nama isto tako kao Ministarstvu pravde otvaraju mogućnosti da u narednom periodu zajedno i sa strukovnim udruženjima, sa međunarodnim partnerima, sa Narodnom skupštinom i narodnim poslanicima radimo na jednoj analizi i da vidimo koji su to pravci u kom ćemo dalje menjati ove zakone, naveo je Vujić.

(Tanjug)

