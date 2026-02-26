NOVE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: Lider SPS-a i dalje u životnoj opasnosti

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić i dalje je u životnoj opasnosti, navodi izvor iz Kliničkog centra Srbije (KCS).

Foto: Zoran Jovanović

Lekari Klinike za pulmologiju KCS čine sve što je u njihovoj moći da lideru SPS spasu život.

- Vitalni parametri Ivice Dačića bolji su nego noćas, ali on je i dalje u životno ugrožavajućoj situaciji - navodi izvor.

Lekari će se danas u 18 časova obratiti javnosti i saopštiti detalje o zdravstvenom stanju Dačića.

Podsetimo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a juče je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Srbije Aleksandar Vučić kada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik.

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije, zbog upale oba plućna krila.

Predsednik Vučić je posetio Dačića i sinoć i jutros u KCS, pre nego što je otputovao za Astanu u dvodnevnu posetu Kazahstanu.

(Informer)