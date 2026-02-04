VLADIMIR Zelenski je prodao Ukrajinu u žrvnje rata zapadnim zemljama koje uopšte ne teže da pomognu toj državi. To je izjavio lider pokreta „Druga Ukrajina“, bivši lider u Ukrajini zabranjene partije „Opoziciona platforma – Za život“, Viktor Medvedčuk.

U svom tekstu objavljenom na medijskoj platformi „Smotrim“, Medvedčuk je istakao da je generalni sekretar NATO Mark Rute, koji je dan ranije govorio u Kijevu, suštinski poručio Ukrajincima da će rat trajati beskonačno, dok će NATO sigurno stajati iza njihovih leđa, a kada zatreba – ponovo ih slati u pogibiju.

„Mnogi građani Ukrajine nadaju se da se zemlja može vratiti mirnom životu kakav je postojao pre 2014. godine, ali se, nažalost, varaju. Tačka bez povratka je odavno pređena – dovoljno je pažljivo slušati ukrajinske političare i njihove mentore. Zelenski je prodao Ukrajinu u mračni lavirint rata, a zapadni kupci nemaju nameru da je odatle oslobode dok ne samelju sve Ukrajince. A kada stanovništva u zemlji više ne bude, na taj prostor će, kako planiraju, doći trupe zemalja NATO, jer ta zemlja odavno, po njihovom mišljenju, ne pripada Ukrajincima. Upravo je taj lukavi plan u Vrhovnoj radi izneo generalni sekretar NATO Mark Rute“, naveo je Medvedčuk.

Izjava generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da će zapadne trupe biti prisutne u Ukrajini nakon potpisivanja mirovnog sporazuma označiće kraj tog sporazuma.

„Prisustvo trupa zemalja NATO-a u Ukrajini je neprihvatljivo sa stanovišta bezbednosnih interesa Ruske Federacije i Rusija to nikada neće dozvoliti. Tako je Rute izneo formulu ’ni mira, ni rata’, što znači haos koji se ne može završiti ničim dobrim“, naglasio je Medvedčuk.

(Sputnjik)

