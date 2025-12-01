POKRAJINSKI SEKRETAR O NAPADU: "Student" hteo provokaciju, a onda se uključila Šolokava mašina laži (VIDEO)
NEMANjA Erceg, pokrajinski sekretar urbanizam i zaštitu životne sredine, bio je meta blokaderskog bloka u Sečnju tokom izbornog dana u Sečnju. Ali, tu se nije sve završilo jer su na scenu stupio tajkunski tandem Nova S-N1. A šta su mogli da rade nego da izvrću istinu.
Zato je Nemanja Erceg odlučio da, detaljno za portal 24sedam, iznese šta se stvarno dogodilo. Jer, istina mu je na prvom mestu. A ovo je bilo u Sečnju gde ga je napao blokader iz Novog Pazara Inas Hodžić.
- Bili smo u Sečnju prisutni, i nismo bili angažovanjani na biračkim mestima. Pratili smo aktivnosti. Došla su neka trojica nepoznatih mladića. Među njima je bio i taj Hodžić. Bukvalno, naslonili su se na nas. Zamolio sam ih da se pomere. Odbili su jer je to, kako su tvrdili, javni prostor - objašnjava pokrajinski sekretar.
Za to vreme, objašnjava Erceg, okupljeni ljudi su Novopazarcu dobacivali . Čuo je da su im govorili "blokaderi" i "teroristi".
- On je, međutim, sve vreme mene vređao. Govorio mi "ti nemaš 'Ć', vi ste ćaci, ti si crna ovca..." U nekom trenutku je počeo da juri za mnom, da me snima. Nisam imao kud i pozvao sam policiju. Ne mogu da opišem koliko je drsko i napadno bilo to njegovo "snimanje" - teškim rečima objašnjava Erceg.
Šta su sakrili Šolakovi mediji
U svojim montaža tajkunski mediji NovaS i N1 su izostavili pet ključnih stvari:
da Hodžić prvi prilazi funkcionerima pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine;
da ih provocira pitanjem "gde vam je Ć?“ i naziva ovcama;
da potom kreće da ulazi u lični prostor sekretara;
da mu kamerom ulazi u lice, prateći ga korak po korak;
da mu fizički ometa slobodu kretanja u trenutku kada pokušava da pozove policiju i zatraži zaštitu.
Sekretar ne može da veruje šta mu je priredio taj "student".
- Dva puta sam morao da zovem policiju. Mladić me je proganjao na ulici. Onda je došla i policija. Podneli su protiv njega prijavu za drsko ponašanje - dodaje Erceg.
Tu, međutim, nije kraj Ercegovim mukama. Kada je Blokader video da će dobiti prijavu onda su se uključili tajkunski mediji Dragana Šolaka. Šta drugo, nego su izvrnuli istinu. Sad je Novopazarac postao žrtva i prikazivali su montirani snimak njegovog napada. O policijskoj prijavi ni reči.
- Njihov cilj je bio izazivanje provokacija. Danas nisam imao nikakvu funkciju, samo sam posmatrao kako protiče izborni proces - naglašava naš sagovornik.
(24sedam.rs)
