SRAMOTA! U Sečnju krvave šake dočekale birački odbor i prve glasače! (FOTO)
NA BIRAČKOM mestu broj 14 u opštini Sečanj desile su se prve nepravilnosti i pritisak na birače.
Naime, blokaderi nastavljaju sa pritiskom i pretnjama, kako prema članovima biračkog odbora, tako i prema glasačima.
Birače je dočekla krvava šaka, simbol blokadera i obojene revolucije koja je pokušana u Srbiji.
Ovakve scene su samo deo višemesečne blokaderske kampanje i obojene revolucine, koja ima za cilj zastrašivanje svih ljudi koji ne misle isto kao blokaderi.
Pozivamo sve političke aktere i učesnike izbornog procesa da se ponašaju u skladu sa demokratskim načelima, kao i da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije.
(nsuzivo.rs)
