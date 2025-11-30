SRAMOTA! U Sečnju krvave šake dočekale birački odbor i prve glasače! (FOTO)

NA BIRAČKOM mestu broj 14 u opštini Sečanj desile su se prve nepravilnosti i pritisak na birače.

Naime, blokaderi nastavljaju sa pritiskom i pretnjama, kako prema članovima biračkog odbora, tako i prema glasačima.

Birače je dočekla krvava šaka, simbol blokadera i obojene revolucije koja je pokušana u Srbiji.

Ovakve scene su samo deo višemesečne blokaderske kampanje i obojene revolucine, koja ima za cilj zastrašivanje svih ljudi koji ne misle isto kao blokaderi.

Pozivamo sve političke aktere i učesnike izbornog procesa da se ponašaju u skladu sa demokratskim načelima, kao i da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije.

