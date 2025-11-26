OPOZICIJA PRAVI HAOS ISPRED SKUPŠTINE: Nasilno srušili šator i ogradu (VIDEO)
GRUPA opozicionih poslanika napravila je haos ispred Skupštine Srbije, gde su srušili ogradu ispred Narodne skupštine, a onda uništili šator.
Novi snimci rušenja šatora
Otkriveno ko je nosio klešta
Narodni poslanik Nebojša Bakarec obelodanio je koji opozicioni poslanik je nosio klešta. Reč je o Stefanu Janiću iz Ponoševe stranke.
Ključni snimak: Ovako su srušili šator ispred Skupštine
Gurnuo me je niz stepenice
Marija je sa mnom, ja sam je videla u trenutku kada je padala.
- Bila sam na platou, oni su upali sa tim klještima, sekli su ogradu i krenuli su da ruše šatore, mi svi smo potrčali da ih u tome sprečimo. Jedan čovek je došao meni sa desne strane i svom snagom me je gurnuo, niz stepenice sam počela da padam, neko od građana me je pridržao i pala sam u šator. Ostala sam bez daha. Taj čovek je proćelav i ima sivi kaput - rekla je naša sagovornica Marija.
Poneli klešta
Reporterka Informera Branka Lazić otkrila je da su poslanici koristili klešta da bi uklonili ogradu.
- Evo su klješta, koja su upotrebljena da bi ušli ovde, to su armiračka klješta koja je neko bacio. Sada ćemo mi da obavestimo policiju zbog otisaka prstiju da se zna - kazala je ona u programu uživo.
Šta je dnevni red?
Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju Treću redovnu sednicu jesenjeg zasedadnja objedinjenom načelnom raspravom o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.
Na dnevnom redu treće sednice su, pored budžeta i izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.
Poslanici će razmatrati i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Opozicioni poslanici upšli u Skupštinu
Opozicionari su posle koškanja ušli u zgradu parlamenta.
Građani skandiraju: Lopovi, lopovi
Građani koji su u takozvanom Ćacilendu, skandiraju poslanicima: "Lopovi, lopovi". Takođe, građani uzvikuju "Ustaše, ustaše".
Opozicioni poslanici, među kojima su Aleksandar Jovanović Ćuta, Miroslav Aleksić, Marinika Tepić, Bora Novaković, Zdravko Ponoš, Biljana Đorđević srušili su ogradu ispred parlamanta i došli na ulazu u zgradu Skupštine.
Takođe, nasilno su srušili šatore na stepeništu ispred zgrade.
