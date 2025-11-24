"DA NIJE TRAGIČNO, BILO BI KOMIČNO" Jovanov: I današnji nastup opozicije pokazao da im je jedini politički program „pumpanje“

I DANAŠNjI nastup opozicije je pokazao da im je jedini politički program „pumpanje“ i davanje veštačkog disanja obojenoj revoluciji, izjavio je šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

Foto: Printskrin

- Ovoga puta su to uradili kroz plasiranje neistina i pokušaj da se institucije države stave pod njihov politički diktat. Uzgred, koliko su im jaki argumenti najbolje pokazuje činjenica da im je podršku za inicijativu dalo 48 od 65 poslanika njihove koalicije. Ni sopstvene kolege nisu u stanju da ubede u ono što pričaju, ali zahtevaju od Ustavnog suda i tužilaštva da radi po njihovim nalozima. Da nije tragično, bilo bi komično. Umesto argumenata, ponudili su mešavinu dramatizacije, pravnog neznanja i ličnih optužbi, praćenih zahtevima koji bi u svakoj ozbiljnoj državi bili ocenjeni kao pritisak na pravosuđe. Uz to ponovili su sve što su već pričali tokom rasprave od pre deset dana, ali uz dodatnu dramatizaciju i novi niz laži, gluposti i licemerja - ističe Jovanov.

Kako kaže, laž je da se bilo šta radi tajno.

- Inicijativa za ocenu ustavnosti bilo kog akta je njihovo pravo, ali laž je da se bilo šta radi „tajno“, „nezakonito“ ili „protiv kulturnog nasleđa“. Zapravo, jedino što je rađeno „tajno“, „nezakonito“ i „protiv kulturnog nasleđa“ tiče se nekadašnje zgrade Maršalata, nakon čije su prodaje isti ovi ljudi otvarali šampanjac i nazdravljali uspešno obavljenom poslu. Zato su oni poslednji koji imaju legitimitet da dele lekcije o zaštiti kulturnih dobara. Već je, nažalost, javnost u Srbiji navikla na pozivanje na hapšenja članova Vlade i to bez ijednog dokaza — samo na osnovu političkih konstrukcija i ličnih frustracija osobe koja je toliko puta uhvaćena u laži da joj se više ne veruje ni kada kaže „dobar dan“. Zato to što radi nije borba za vladavinu prava, već otvoreni napad na institucije i pokušaj da se državne institucije podjarme ulici i ljudima koji godinama u javnosti i optužuju i presuđuju na osnovu laži i izmišljotina koje sami izmišljaju - navodi Milenko Jovanov.

Prema njegovim rečima, Ustavni sud, tužilaštvo, Zavod za zaštitu spomenika i sve druge institucije države nastaviće da rade svoj posao u skladu sa zakonom — a ne po diktatu onih koji bi najradije uvodili pravdu pres konferencijama.

- Srbija je suviše ozbiljna država da bi njen pravni sistem zavisilo od političkih performansa i isprazne galame. Činjenice, struka i institucije ostaće, uveren sam, iznad prizemnih manipulacija koje smo danas čuli - zaključuje Jovanov.

BONUS VIDEO: ČAK I N1 POTVRĐUJE OPŠTU TUČU IZMEĐU BLOKADERA: Svako vuče na svoju stranu