RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da na teritoriji Ukrajine već traje rat Zapada protiv Rusije.
- Zapad se umešao ogromnim pošiljkama oružja i municije i slanjem žive sile - kazao je Šešelj.
Lider radikala kaže da je najviše izgubila Evropa zato što nije imala državnika od formata.
- Došlo je do velikog razdora između Amerike i Zapadne Evrope. Taj razdor je označio ponovni dolazak Donalda Trampa na vlast - kazao je Šešelj.
Šešelj je rekao da Tramp želi da izbegne učešće SAD u novom evropskom ratu. U slučaju ruskog udara, prva će stradati Velika Britanija.
- Britanija je vojno najslabija. Gotovo da nemaju kopnenu vojsku - kazao je predsednik SRS.
Francuska je nešto bolje naoružana, ali će imati i ogromna ulaganja u vojsku, smatra Šešelj.
- Ta ulaganja mogu ekonomski da dotuku Francusku - izjavio je predsednik SRS.
Svi su se našli na istorijskom bespuću, a to će se završiti propašću Evrope, smatra lider radikala.
- Za propast Evrope tajno navija i Amerika. Ona misli da će moći da ulaže svoj kapital u obnovu Evrope. Evropa će od novog rata doživeti farsu koja će pokopati sve njene ekonomske, političke i kulturne ambicije - rekao je dr Šešelj za Hepi TV u emisiji "Ćirilica".
Preporučujemo
ŠEŠELj NAJAVIO: Bulevar Zorana Đinđića će jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića
17. 11. 2025. u 21:30
PAD U KLOPKU: Šešelj otkrio šta sada rade Amerikanci i Englezi
17. 11. 2025. u 17:20
"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara
12. 11. 2025. u 19:32
ŠEŠELj: Hrvatska moguća samo sa ustaškim karakteristikama
10. 11. 2025. u 23:40
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)