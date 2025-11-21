Politika

SVE O TUČI MEĐU BLOKADERIMA: Falili samo Zdenko, Tanasije i Jasmina (VIDEO)

21. 11. 2025. u 19:43

NAKON tuče na Filozofskom fakultetu prošlog vikenda, blokaderi su pročitali pismo koje je tzv. plenum Filozofskog fakulteta u Beogradu uputio Novom Sadu da protestuje zbog njihovog ponasanja.

Foto: Printskrin

Oni pominju da su nedostajali samo Zdenko, Tanasije i Jasmina (tužilac).

Međusobne psovke su začinile sve, ali i pretnje da, ako ne bude po njihovom, ima da naprave haos, sukob, opstruišu sve.

