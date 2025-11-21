SVE O TUČI MEĐU BLOKADERIMA: Falili samo Zdenko, Tanasije i Jasmina (VIDEO)
NAKON tuče na Filozofskom fakultetu prošlog vikenda, blokaderi su pročitali pismo koje je tzv. plenum Filozofskog fakulteta u Beogradu uputio Novom Sadu da protestuje zbog njihovog ponasanja.
Oni pominju da su nedostajali samo Zdenko, Tanasije i Jasmina (tužilac).
Međusobne psovke su začinile sve, ali i pretnje da, ako ne bude po njihovom, ima da naprave haos, sukob, opstruišu sve.
Preporučujemo
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)