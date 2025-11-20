DOBRO JE DA ZNAMO DA SANU JOŠ POSTOJI:Kao veliki kritičari rušenja ruševina Generalštaba javili su se imenom i prezimenom i neki "besmrtnici"

VEĆ cele ove godine u toku su polemike oko rušenja ruševina bivšeg Generalštaba i na tom mestu izgradnje drugog objekta!

Foto N. Fifić

Krenuli su profesionalni demonstranti ulicama Beograda, sa razvučenim transparentom "Ne damo Generalštab"....

Da se malo vratimo u prošlost. Već od kraja juna 1991. godine svi oficiri JNA zaposleni u zgradama Generalštaba u Beogradu, a bili su iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, KIM, Albanske nacionalnosti....napustili su JNA, a samim tim i svoje poslove u toj zgradi.



Ostali su oficiri Srbi i Srbi iz Crne Gore i eventualno još po neki Musliman u avetinjski praznim zgradama.

Srbi su, doduše, ovo identično doživeli i u aprilskom ratu 1941. godine kada su oficiri, gore pomenutih nacionalnosti, napuštali Jugoslovensku vojsku.

Od jeseni 1991. godine više nego poluprazne zgrade Generalštaba sada su bile sedište Vojske Jugoslavije ( VJ ).

Na žalost NATO agresor je počeo 24.marta 1999. godine besomučno da bombarduje tadašnju Jugoslaviju (Srbija i Crna Gora) doduše skoro isključivo Srbiju. U toku jedne noći, od 78 dana bombardovanja, pogođene su i obe zgrade Generalštaba i uništene tako da nisu mogle da se koriste, ali ni da se obnove.

Od tog događaja prošlo je četvrt veka ( punih 25 godina ). Promenile su se dve republičke vlasti i došla je i treća. E sada , posle dvanaest godina, kako ova treća vlast upravlja Srbijom, a nešto manje Beogradom, došao je napokon i trenutak da se ove beskorisne ruševine iz centra uklone. Uzgred, jedna od zgrada je morala biti poduprta čeličnim konstrukcijama, da ne bi došlo do urušavanja sa tragičnim posledicama na prolaznike, automobile i tramvaje u Nemanjinoj ulici i u ulici Kneza Miloša.



Sam njihov izgled i položaj po ideji navedenog arhitekte, trebalo je da simbolizuje Kanjon Sutjeske.

Mi na žalost, a mnogima na radost, nemamo više ni SFR Jugoslaviju, JNA, čak ni JA nego samo gomilu ruševina u centru Beograda.

Kada je, nadležna vlast donela odluku da se ruševine raščiste i podigne novi objekat, koji priliči tom delu Beograda i Beogradu u celini, krenula je haranga i demonstracije. U stvari ovi plaćeni demonstranti i dokon svet, koji im pravi društvo, samo menja lokaciju.

Naime , na mesto bivšeg hotela Jugoslavije, već se uveliko grade velelepna zdanja, konstrukcije za velelepni most koji se gradi umesto okupatorskog tj. starog mosta već pristižu, tako da je moralo da se krene na novu lokaciju gde vlast radi na izgradnji našeg grada. Čuju se pritom razne primedbe, kritike, od nestručne, pa i stručne javnosti.

Ne zaboravlja se, ali ne smeju da pomenu ,da je tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas, prodao Amerikancima srušenu u NATO agresiji zradu Maršalata i jos nešto više od 4 hektara zemljišta Garde vojske Srbije, da bi na istom mestu Amerikanci podigli svoju novu ambasadu. Što bi rekao naš narod, ako koza laže, rog ne laže, svima su lako dostupne fotografije Dragana Đilasa koji sa svojom ekipom, držeći čaše šampanjca u ruci , nazdravlja sa tadašnjom Američkom ambasadorkom, završeni posao nad ruševinama Maršalata...

Kao veliki kritičari rušenja ruševina bivšeg Generalštaba javili su se imenom i prezimenom i neki "besmrtnici", članovi SANU. Oni u kritikama daju razna objašnjenja od toga da će novi objekat da naruši ambijentalnu celinu tog dela Beograda, i još mnogo toga.

Dobro je što su se navedene dame i gospoda uopšte javili po ovom pitanju,tako da znamo da SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, još uvek postoji.

Ni jedno odelenje ove naše najmudrije ustanove, zadnjih godinu dana nije se oglasilo, normalno van političkih pitanja i pojasnilo studentima i đacima da je potrebno da pohađaju fakultete i škole, da im kažu koju reč o značaju nauke za mlade i iz svega ukupnog u našem društvu, bez obzira ko je na vlasti.

Što se umetnika i umetnosti tiče tu ne treba ni da se oglašavaju, jer FDU koji je stalno kao perjanica blokaderskog pokreta i ne trpi puno. Poznati glumci otvaraju svoje privatne škole glume, normalno uz dobru zaradu i svima je lepo.



Prosto je neverovatno da je jedina tema koja je zaintrigirala naše članove SANU rušenje ruševina bivšeg Generalštaba.

Zna se da opoziciji, njihovim finansijerima i ideolozima, ne manjka kreativnost u napadu na ovu vlast, u ovom slučaju i Beogradsku, ali neka pripreme nove ekipe demonstranata, jer će početi rušenje tunela od Ekonomskog fakulteta do Pančevačkog mosta!!!!!A možda se jave i Akademici.....