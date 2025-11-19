VUČIĆ RAZGOVARAO SA NOVIM ŠEFOM MISIJE OEBS: Naglasio sam da je Srbija ozbiljno pristupila sprovođenju preporuka ODIHR

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa šefom misije OEBS u Srbiji Marcelom Peškom.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Srdačan sastanak sa Marcelom Peškom, kojem sam čestitao preuzimanje dužnosti šefa Misije OEBS i izrazio posvećenost nastavku dobre saradnje koju naša zemlja ima sa ovom organizacijom. Istakao sam uverenje da će bogato diplomatsko iskustvo uvaženog sagovornika doprineti unapređenju procesa na kojima ćemo zajednički da radimo.

Posebno sam naglasio da Srbija, uprkos izazovima sa kojima se suočava, smatra da OEBS i dalje predstavlja najznačajniju bezbednosnu platformu za dijalog i da je spremna da doprinese revitalizaciji i osnaživanju konstruktivnog dijaloga i zajednički zacrtanim planovima koji će se usklađivati sa napretkom i stvarnim potrebama naše zemlje na reformskom putu.

Naglasio sam da je Srbija ozbiljno i dogovorno pristupila sprovođenju preporuka ODIHR u pogledu izmena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, medijskih zakona i izbornog procesa članova Saveta REM-a, o čemu sam detaljnije obavestio novog šefa Misije OEBS u Srbiji.

Razgovarali smo i o drugim temama od značaja za našu buduću saradnju, a ja sam ponovio zahvalnost na podršci koju nam OEBS pruža na putu ka punopravnom članstvu u EU, kroz pomoć i saradnju na poljima vladavine prava, ljudskih prava i demokratije - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.