"BILO BI FER DA SE KLASTER 3 OTVORI" Ana Brnabić iz Brisela: Jedina smo zemlja gde jedni druge saplićemo, a svi kažemo da smo za EU (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se medijima iz Brisela gde učestvuje na Forumu o proširenju Evropske unije "Zaokruživanje Unije i jačanje naše budućnosti".

Foto printskrin Tanjug

- Završila se prva konferencija na temu proširenja. Ovo je prva koja je organizovala EK, odnosno Marta Kos. Neverovatno je da su se na konferenciji obratile predsednica EK Urusla fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, nekoliko komesara. To zaista govori o novom momentumu agende proširenja EU, što sve nas treba da ohrabri i ovo je jedinstven događaj kome sam prisustvovala.

- Potpuno je jasno da nama ostaje da uradimo mnogo stvari kako bi otvorili sve klastere. Borimo se za otvaranje Klastera 3, nadam se da ćemo uspeti do kraja godine, a onda svi ostali klasteri. Za čitavo društvo, mi to možemo da uradimo samo ako smo svi zajedno. Da ostavimo sve razlike po strani i da radimo svi zajedno. Ko god da je za EU integracije, sve moramo da ostavimo po strani - rekla je Brnabić.

Foto printskrin Tanjug

- Većina stvari koje EU traži je završena, zakon o biračkom spisku je usvojen, krenuli smo već u implementaciju. Medijske zakone smo usvojili još u junu ove godine. Sa osam izabranih članova saveta REM-a, REM je formiran. Zakon o gasu ide, što se tiče Banjske, to je pitanje za sebe o kome se razgovara na drugom nivou. Ono što je bilo potrebno da se uradi su medijski zakoni, ODIHR preporuke, REM i razdvajanje na sektoru gasa. Tako da je Srbija ispunila sve, ispunili smo uslov za otvaranje Klastera 3 još 2021, a sada smo ispunili još dodatne stvari. Bilo bi u redu i fer da se Klaster 3 otvori - kaže Brnabić.

- Usklađivanje sa politikom EU je pitasnj svih pitanja. Ali to nije jedino pitanje, važno je da radimo na svim reformama. Jedina smo zemlja gde jedni druge saplićemo, a svi kažemo da smo za EU. Kada priča premijer crne Gore i Albanije, nema pripadnika civilnog društva koji kažu da to neće. Oni ostave to za kući, ali i vlast i opozicija guraju zemlju u EU. A kada Marta Kos kaže nešto lepo o Srbiji, od proevropske oipozicije dobije 3 pisma, "kako smete da hvalite to?" Mislim da EU ima čak više razumevanja, nego što imaju kod nas neke stranke bivše vlasti koje kažu da su za EU, a kritikuju kada iz Brisela kažu nešto lepo za Srbiju.

Foto printskrin Tanjug

- U doba društvenih mreža polarizacija je ogromna svuda, tako i u Srbiji. Imali smo 12 meseci proteste, imali smo preko 12.500 blokiranih ulica, 23.000 nezakonitih skupova, to govori o demokratskom potencijalu Srbije. Jedna od osnovnih demokratskih vrednosti je dijalog, Vučić je zvao na dijalog više puta, niko se nije odazvao. Bez dijaloga ne možemo da pričamo o evropskim vrednostima. Vučić je otvoren za dijalog, ispružio je ruku, čekamo druge da prihvate i da vidimo šta žele. Mi u Srbiji do 2012. nismo imal ini jedne izbore da je opozicija pružila ruku i priznala poraz. Kada je Vučić bio u opoziciji, čestitao je pobedniku i kada je gubio izbore sa najmanjom mogućom razlikom. To je demokratska vrednost.