MUP O DOGAĐAJIMA U NOVOM SADU: Pripadnici MUP postupaju isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova večeras, ispred zgrade Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu, postupaju isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, sa jedinim ciljem očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana, saopšteno je iz MUP-a.

Foto: MUP

Nakon što je utvrđeno da je autobus nepropisno parkiran, bez registarskih tablica i da iz rezervoara curi pogonsko gorivo, policija je po nalogu nadležnog tužilaštva preduzela mere njegovog uklanjanja, pri čemu su pojedina lica ometala službena lica u vršenju dužnosti, gađala ih predmetima, vređala i oštetila vozilo službe za uklanjanje, navode iz MUP-a, povodom večerašnjih nereda u Novom Sadu kada su policiju izgrednici napali pokušavajući da je spreče u odvoženju autobusa prevoznika Milomira Jaćimovića.

Zahvaljujući profesionalnom postupanju policije, autobus je bezbedno uklonjen, a za sada su dva lica dovedena zbog narušavanja javnog reda i mira, navodi se u saopštenju.

Pripadnici MUP-a rade na identifikaciji lica koja su oštetila šlep vozilo i napadala policijske službenike.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da je svako okupljanje dužno da se odvija u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, kao i da je ometanje ili sprečavanje službenih radnji nadležnih organa protivzakonito i povlači odgovornost.

MUP Srbije nastaviće da obezbeđuje javni red i mir, sigurnost građana i nesmetan rad institucija, i neće dozvoliti bilo kakve pokušaje ugrožavanja bezbednosti, pritiska na rad državnih organa ili zloupotrebe javnog prostora.

(Tanjug)

