VUČIĆ I VADEFUL: Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Nemačkom, posebno u oblasti energetike i infrastrukture

В. Н.

17. 11. 2025. u 19:41

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom.

ВУЧИЋ И ВАДЕФУЛ: Србија придаје изузетан значај сарадњи са Немачком, посебно у области енергетике и инфраструктуре

Foto printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom Vadefulom o daljem jačanju naših bilateralnih odnosa, političkom dijalogu i zajedničkim projektima od strateškog značaja.

Istakao sam da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Nemačkom, koja je jedan od naših najvećih i najvažnijih partnera. Razgovarali smo o brojnim projektima, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Zahvalio sam ministru Vadefulu na podršci koju Nemačka pruža našem ekonomskom razvoju i reformskim procesima.

Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije, regionalnoj stabilnosti i brojnim globalnim izazovima sa kojima se suočavamo.

Uveren sam da će današnji susret doprineti daljem produbljivanju partnerstva Srbije i Nemačke, kao i nastavku zajedničkog rada u oblastima važnim za obe zemlje.

