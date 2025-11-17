Politika

NOVOSADSKI BLOKADERI NAPALI POLICIJU!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 11. 2025. u 18:40

UZ pogrdne reči i povike blokaderi u Novom Sadu su napali pripadnike organa reda.

Foto printskrin N1

Policajci u opremi za razbijanje demonstracija su bili postrojeni oko autobusa koji je nedavno vraćena autoprevozniku Jaćimoviću.

