VUČIĆ SA MAKRONOM U PALATI U PARIZU: Radna večera predsednika Srbije i Francuske, najavljeni razgovori o zajedničkim projektima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić imaće večeras radnu večeru sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u palati u Parizu.

Foto: Profimedia

Uoči njihovog susreta, predsednik Vučić je najavio da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.

Naglasio je i da će njegova poseta Parizu biti kratka.

Vučić kaže da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu, da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.