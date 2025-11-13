Politika

VUČIĆ SA MAKRONOM U PALATI U PARIZU: Radna večera predsednika Srbije i Francuske, najavljeni razgovori o zajedničkim projektima

Новости онлине

13. 11. 2025. u 14:50

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić imaće večeras radnu večeru sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u palati u Parizu.

ВУЧИЋ СА МАКРОНОМ У ПАЛАТИ У ПАРИЗУ: Радна вечера председника Србије и Француске, најављени разговори о заједничким пројектима

Foto: Profimedia

Uoči njihovog susreta, predsednik Vučić je najavio da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.

Naglasio je i da će njegova poseta Parizu biti kratka.

Vučić kaže da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu, da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%