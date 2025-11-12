Politika

EU: Pozdravljamo izbor 8 kandidata REM-a

12. 11. 2025. u 18:30

AMBASADOR Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat pozdravio je izbor osam kandidata REM.

FOTO TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ

- Pozdravljamo izbor 8 kandidata REM-a, pohvaljujemo napore svih zainteresovanih strana, uključujući i organizacije građanskog društva. Kada REM bude uspostavljen, očekujemo da počne u potpunosti da ispunjava svoj mandat, u skladu sa zakonskim propisima i profesionalnim standardima. Implementacija je ključna, a EU će pažljivo pratiti - naveo je on na Iksu.

