KO JE SADA ĆACI? Blokaderska bruka i nepismenost u prvom planu (FOTO)
BLOKADERSKI ''nobelovci'' pokazali su koliko poznaju srpski jezik!
Nakon što se na zgradi jedne beogradske gimnazije 22. januara pojavio grafit "Ćaci u školu", koji je napisala blokaderka Marija Vasić, u javnosti se rasplamsala rasprava između blokadera i ljudi koji žele da nastave normalan život.
Blokaderski mediji tada su napali sve u Pionirskom parku da su nepismeni i ismevali su ih.
Ovih dana na više lokacija osvanuli su novi grafiti s natpisom "Ulica raća Nobelovce", što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su uočili ironičan obrt — pitanje pismenosti sada se, čini se, okrenulo protiv blokadera.
Ispostavilo se da su oni koji su nepismeni u prvim redovima blokadera, a ne u Pionirskom parku.
Ostaje samo pitanje - A ko je sada "ćaci"?
