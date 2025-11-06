Politika

SPEKTAKULARAN SNIMAK IZ VAZDUHA: Pogledajte kako je Beograd sinoć dočekao srpske heroje sa Kosova i Metohije (VIDEO)

06. 11. 2025. u 07:34

POGLEDAJTE kako je izgledao spektakularan doček za Srbe sa Kosova i Metohije u Beogradu. Oko 50.000 građana podržalo je pešački marš i poslalo jasnu poruku protiv blokada i podela u Srbiji.

Foto: Printskrin

Nevervatan prizor zabeležen je dronom.

Juče je u Beogradu organizovan veličanstven doček za 200 Srba sa Kosova i Metohije, koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu.

Građani su se okupili u velikom broju kako bi im pružili podršku, a ujedno i poslali poruku protiv blokada i podela.

Prema procenama, oko 50.000 ljudi prisustvovalo je skupu, iskazujući podršku Srbima sa KiM, ali i predsedniku Aleksandru Vučiću.

Skup je jasno pokazao stav naroda: “Dosta je blokada, želimo mir i jedinstvo.”

Spektakularni snimci drona prikazuju masovnost i jedinstvo okupljenih, čineći ovaj događaj nezaboravnim trenutkom za Beograd i Srbiju.

