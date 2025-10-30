BRAĆO, IZDRŽITE Povreda omela Bojana da nastavi pešačenje sa KiM do Novog Sada: Imamo jednu državu i jednog predsednika
BOJAN Staletović, Srbin iz Kosovske Mitrovice koji je sa svojim sunarodnicima sa Kosova i Metohije krenuo da pešači kako bi stigao na veliki narodni skup protiv blokada u Novom Sadu i podržao predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju, danas je doživeo ozbiljnu povredu na ruti.
On nam je čekajući dalje preglede, samo kratko poručio:
Očigledno je da desetine pređenih kilometara i asfaltni teren ostavljaju trag i na najiskusnijim pešacima, koji se svakodnevno suočavaju sa brojim poteškoćama, ali ne odustaju od svog cilja.
Prema njegovim rečima, imamo samo jednog predsednika, kao i jednu maticu - našu Srbiju.
- Na Kosovu i Metohiji ne smemo da nosimo ništa, nijedno srpsko obeležje. Tako je odlučila Priština i mi toga moramo da se pridržavamo. Ako ne slušamo, zatvoriće nas na 7, 8 meseci - rekao je Srbin s Kosova i Metohije po imenu Bojan.
On je kazao da je to velika odluka za nji, ali da idu jako i odlučno za našu Srbiju, za našu jedinu maticu koju imamo i koju ne damo ni pokoju cenu. Idemo da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića, jer mi drugog predsednika nemamo, tu smo da pružimo podršku svi mi sa Kosova i Metohije. Jedini predsednik koji nas čuva svo ovo vreme i koji nikada ne odustaje od nas.
