"TAKMIČIMO SE PROTIV NAJMOĆNIJIH SILA SVETA KOJE NAM OTIMAJU TERITORIJU" Vučić: Nastavićemo svoju borbu za očuvanje Srbije u njenim granicama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju bilo teško da odbrani svoju poziciju u UNESKU

Foto: Printscreen

- Za nas je bilo teško da odbranimo poziciju u UNESK-u. Sačuvali smo je ogromnim diplomatskim aktivnostima. Južna srpska pokrajina ovde nije, kao samostalna teritorija, to je dobra vest. Očekivano je priznanje Sirije. Sada nam je jasno koliko je značio Asadov slobodarski pristup dok je bio na čelu Sirije. Jasno je kada dođe neko ko je pod ogromnim uticajem Turske, onda nije na odmet primetiti da je tako nešto bilo očekivano. Da li je iskorišćena prilika da to bude u Rijadu? Pogledajte - isti je rukopis, kao prošle godine iz Antalije. Pozovu našeg ministra spoljnih poslova, nemaju vremena za bilateralu. A onda Sudan priznao, to su ovi koji su sada prava ratna zona, tamo ne znaju ni ko pije ni ko plaća...Ovde u Siriji sve očekivano - oni dobiju nalog i tako se ponašaju, kako dobiju nalog. Teško je očuvati slobodarsko rukovodstvo koje je samo donosilo odluke. Vidim da su presrećni veoma brzo, sačekaću da prođu neke stvari, da ne bi rekli da zamagljujemo ili menjamo temu pred neke skupove u narednih deset dana, imaćemo i mi njih čime da obradujemo. Nastavićemo svoju borbu za očuvanje Srbije u njenim granicama, koje su priznate. Ovo je maraton, a ne trka na 50 metara. A imajući u vidu da se takmičimo protiv najmoćnijih sila sveta koje nam otimaju teritoriju - dobro se držimo - naveo je Vučić.