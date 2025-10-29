Politika

ŠIPTARI DIVLJAJU, NA BRANICIMA ZASTAVA ZLOČINAČKE OVK! Kolona borbernih vozila tzv. KBS prošla kroz Južnu Mitrovicu (VIDEO)

В.Н.

29. 10. 2025. u 13:38

NOVE provokacije za Sbre na Kosovu i Metohiji u režiji Prištine.

ШИПТАРИ ДИВЉАЈУ, НА БРАНИЦИМА ЗАСТАВА ЗЛОЧИНАЧКЕ ОВК! Колона борберних возила тзв. КБС прошла кроз Јужну Митровицу (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Nime, kroz južni deo Kosovske Mitrovice, iz pravca Srbice ka nekadašnjoj kasarni Dušan Silni, danas je prošla veća kolona borbenih vozila i kamiona tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga.

Na jednom od kamiona tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga na vetrobranskom staklu bila je istaknuta zastava terorističke tzv. OVK.

Foto: Novosti

