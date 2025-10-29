ŠIPTARI DIVLJAJU, NA BRANICIMA ZASTAVA ZLOČINAČKE OVK! Kolona borbernih vozila tzv. KBS prošla kroz Južnu Mitrovicu (VIDEO)
NOVE provokacije za Sbre na Kosovu i Metohiji u režiji Prištine.
Nime, kroz južni deo Kosovske Mitrovice, iz pravca Srbice ka nekadašnjoj kasarni Dušan Silni, danas je prošla veća kolona borbenih vozila i kamiona tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga.
Na jednom od kamiona tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga na vetrobranskom staklu bila je istaknuta zastava terorističke tzv. OVK.
