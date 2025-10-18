OTVORENI RAT, BEZ RUKAVICA: Blokedari sa fakulteta poručili blokaderima iz bivše vlasti - mi smo vaš kraj!

BLOKADERI sa beogradskih fakulteta i blokaderi iz opozicije ovih dana su u potpuno otvorenom ratu - bez rukavica.

Foto: Printscreen/Iks

Naime, na Tviter nalofu ETF-a u blokadi nedavno je objavljen snimak Miloša Jovanovića iz Novog DSS-a, odnosno njegovog gostovanja u jutarnjem programu na televiziji Blic, uz sledeći komentar:

"Kaže kako ga nikad nije zanimalo šta mlada gospoda rade (mi, studenti)… Dok istovremeno neuspešno koristi članove omladine Nove Demokratske stranke Srbije sa ciljem da sabotiraju rad studentskog pokreta. U više navrata su pokušali da opstruišu aktivnosti studentskih tela i remetili organizaciju kolektivnog delovanja. Možda je i pametno da izađete na izbore, čisto da vidite koliko je i smanjeni cenzus, ipak, visok".

Ovu objavu podelio je i zvaničan Tviter nalog Fakulteta organizacionih nauka u blokadi uz poruku:

"FON se slaže sa ETF-om i potvrđuje njihove navode [🤝] Studentski pokret čisti sve pred sobom, a ovo su poslednji trzaji mnogih stranaka [🧹] “Ko se topi, hvata se za pjenu, Nad glavom se nadodaju ruke” - P. P. Njegoš".

Foto: Printscreen/Iks

Ovim i sličnim objavama blokedari sa fakulteta poručuju blokaderima iz bivše vlasti - mi smo vaš kraj!