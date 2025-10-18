OTVORENI RAT, BEZ RUKAVICA: Blokedari sa fakulteta poručili blokaderima iz bivše vlasti - mi smo vaš kraj!
BLOKADERI sa beogradskih fakulteta i blokaderi iz opozicije ovih dana su u potpuno otvorenom ratu - bez rukavica.
Naime, na Tviter nalofu ETF-a u blokadi nedavno je objavljen snimak Miloša Jovanovića iz Novog DSS-a, odnosno njegovog gostovanja u jutarnjem programu na televiziji Blic, uz sledeći komentar:
"Kaže kako ga nikad nije zanimalo šta mlada gospoda rade (mi, studenti)… Dok istovremeno neuspešno koristi članove omladine Nove Demokratske stranke Srbije sa ciljem da sabotiraju rad studentskog pokreta. U više navrata su pokušali da opstruišu aktivnosti studentskih tela i remetili organizaciju kolektivnog delovanja. Možda je i pametno da izađete na izbore, čisto da vidite koliko je i smanjeni cenzus, ipak, visok".
Ovu objavu podelio je i zvaničan Tviter nalog Fakulteta organizacionih nauka u blokadi uz poruku:
"FON se slaže sa ETF-om i potvrđuje njihove navode [🤝] Studentski pokret čisti sve pred sobom, a ovo su poslednji trzaji mnogih stranaka [🧹] “Ko se topi, hvata se za pjenu, Nad glavom se nadodaju ruke” - P. P. Njegoš".
Ovim i sličnim objavama blokedari sa fakulteta poručuju blokaderima iz bivše vlasti - mi smo vaš kraj!
Preporučujemo
KRADU STRUJU BEZ SRAMA: Blokaderi uhvaćeni na delu
18. 10. 2025. u 11:06
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
PRAVAC MAĐARSKA: Srbijo, upomoć! Kojim putem Putin stiže u Budimpeštu?
AKO Putin želi da leti do Budimpešte preko vazdušnog prostora EU, Mađarska bi prvo morala zvanično da odobri sletanje i poletanje njegovih državnih aviona koristeći ovaj zakonski izuzetak, što ne bi bio problem.
17. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)