"SVE VREME SAM U KONTAKTU SA NAŠIM LJUDIMA I LEKARIMA" Vučić o nesreći kod Sremske Mitrovice: Sve što možemo da učinimo,učinićemo
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na tešku saobraćajnu nesreću u Sremskoj Mitrovici u kojoj je dvoje ljudi poginulo, a više od 80 povređeno.
- Teška vest, sve vreme sam u kontaktu sa našim ljudima i na vezi sa lekarima i Nedimovićem. To je radnički autobus, vraćao je ljude sa posla. Za sada je dvoje mrtvih, dosta je njih povređeno. Nadam se da će se ostali iz povreda izvući. Neverovatna nesreća, ne razumem zašto se malo brže išlo na tom mestu? Velika tragedija. - rekao je Vučić.
