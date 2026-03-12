ZBOG ČEGA NAŠE "ZAGREPČANKE" BRINU HRVATE: Zapadni susedi, iako su deo NATO, neprestano zaviruju u srpski arsenal

SVAKA vest o modernizaciji Vojske Srbije u Hrvatskoj se gotovo po pravilu dočekuje upozorenjima o "opasnom naoružavanju" i navodnim agresorskim aspiracijama Beograda. Međutim, paradoks balkanske bezbednosne politike je u tome što upravo oni koji najglasnije upozoravaju na "srpsku militarizaciju" istovremeno grade nove vojne aranžmane u regionu usmerene protiv naše zemlje i jačaju sopstvene kapacitete.

FOTO: N. Skenderija

Najnoviji povod za ovakve reakcije iz Zagreba je informacija da naše oružane snage raspolažu kineskim supersoničnim raketama vazduh-zemlja CM-400, koje mogu imati domet i do nekoliko stotina kilometara. Portal "Tango siks" tvrdi da su dve rakete ovog tipa već viđene na višenamenskom borbenom avionu "mig 29".

Prvi se oglasio hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, koji je ponovo optužio Beograd da nabavlja "ozbiljno oružje" i izrazio nadu da će takvi sistemi "ostati u skladištu, gde im je i mesto".

- Čini mi se da imaju hipersonične rakete koje imaju domet 300 kilometara i lete šest mahova, što je ozbiljno naoružanje, i samo to mogu reći. Mi treba da činimo i radimo na snaženju naših odbrambenih kapaciteta i potencijala - rekao je Anušić.

Ovo nije prvi put da daje izjave u već prepoznatljivom obrascu političke retorike u Hrvatskoj po kojem se Srbija predstavlja kao faktor destabilizacije, dok se sopstveni vojni potezi u regionu prikazuju kao legitimno jačanje bezbednosti. Tako je Hrvatska, članica NATO, poslednjih godina aktivno uključena u niz vojnih inicijativa i partnerstava u regionu, a najviše upada u oči sporazum o odbrambenoj saradnji koji su prošle godine potpisali Zagreb, Tirana i Priština, sa ciljem jačanja zajedničkih odbrambenih kapaciteta i koordinacije bezbednosnih politika. Za zvanični Beograd nema sumnje da je to grupisanje snaga protiv Srbije, naročito imajući u vidu status KiM i osetljivu bezbednosnu ravnotežu u regionu.

Turska i SAD glavni snabdevači u regionu U POSLEDNjOJ deceniji Beograd je značajno ulagao u modernizaciju vojske i nabavku novih sistema naoružanja, delom iz sopstvene industrije, a delom iz uvoza. Prema podacima Stokholmskog instituta za istraživanje mira (SIPRI), Srbija se nalazi na 37. mestu u svetu po uvozu oružja u periodu 2021-2025, piše "Dojče vele". Navode da naša zemlja nabavlja naoružanje iz 13 zemalja, da je Kina danas najveći pojedinačni dobavljač oružja, a u arsenal su poslednjih godina ušli kineski dronovi i protivvazdušni sistemi, čime je Srbija postala jedna od retkih evropskih država koja koristi takvu opremu. S druge strane, Turska i SAD su ključni partneri drugih država regiona. Prema podacima SIPRI, Albanija je druga u našem podneblju po uvozu oružja, ali tek na 103. mestu u svetu, s uvozom koji je, prema proceni ovog instituta, oko šest puta manji od srpskog. Priština se nalazi na 118. mestu, Severna Makedonija na 138, BiH na 144, a Crna Gora na 152. poziciji među 166 primalaca složenog naoružanja u svetu.

Sagovornici "Novosti" ukazuju da naše komšije boli činjenica da Srbija poseduje pomenutu vrstu oružja jer, u teoriji, može direktno da pogodi Zagreb. Tamošnji mediji ove kineske hipersonične rakete već su prozvali "zagrepčankama". Posebno su im trn u oku veze koje Srbija u oblasti odbrane ima sa Rusijom i Kinom. Dok se saradnja evropskih zemalja sa američkom vojnom industrijom podrazumeva, svaka nabavka opreme iz Pekinga ili Moskve dobija političku konotaciju.

Hrvatski vojni analitičar Igor Tabak, koga citira "Jutarnji list", priznaje da je reč o "vrlo ozbiljnom i relativno modernom oružju" koje spada među najznačajnije sisteme u naoružanju Srbije. U istom tekstu on konstatuje da Hrvatska trenutno nema uporediv sistem slične snage i dometa, pri čemu ističe da bi presretanje ovakvih raketa predstavljalo veliki izazov za postojeće sisteme protivvazdušne odbrane.

Nije tajna da Srbija poslednjih godina jača i modernizuje svoju armiju, a predsednik Aleksandar Vučić više puta je ponovio da će ulaganja biti nastavljena kako bismo mogli da zaštitimo svoju zemlju i građane. Srbija ostaje vojno neutralna, nikoga ne ugrožava, ukazao je Vučić, ali se svi oko nas naoružavaju, pa i mi moramo da osnažimo odbranu da bismo sačuvali zemlju. Predstavljajući plan "Srbija 2030" najavio je izdvajanja od 15 milijardi evra za vojsku i policiju. Takođe je više puta ukazao da najveću pretnju Srbiji predstavlja novoformirani savez Zagreba, Tirane i Prištine.

Povodom ovog vojnog udruživanja u regionu, general Dragan Paskaš ukazuje, za "Novosti", da je Evropa napravila Evropsku uniju, a da sad nema "jedan bataljon da pošalje" u neko krizno područje. Tako, kaže, i Zagreb, Tirana i Priština "mogu da naprave i 16 saveza", ali da nije reč samo o udruživanju i naoružavanju, već i ljudstvu.

Paskaš, koji se zalaže za vraćanje obaveznog vojnog roka, kaže da može Srbija da nabavlja moderno naoružanje, ali da je ključ u ljudstvu i jačanju vojničkog i starešinskog sastava.

- To što se priča o nekim napadačkim apsiracijama Srbije rezultat je večitog antagonizma između naše zemlje i Hrvatske koji se pohranjuje nekim događajima iz istorije. Sve je to politika i "farbanje" javnog mnjenja. Tako i imamo slučajeve da recimo hrvatski pevač otkaže koncert u novosadskom "Spensu" jer je tamo, navodno, bio nekakav ratni logor devedesetih. To je manipulisanje javnosti. Izjave Anušića dolaze od čoveka koji nije kompetentan.