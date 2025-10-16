STRANCI HOĆE DA SRBI BUDU KURDI Milorad Dodik za "Novosti": Kad sam stavio Trampov kačket rekli su da sam lud, SAD više nisu rigidne

MOGLI smo da budemo pasivni i da se ne suprotstavimo međunarodnom intervencionizmu. Danas bismo imali nametnutu odluku o državnoj imovini po kojoj bi Republika Srpska bila razvlašćena i ne bi to više nikada mogla da vrati.

Foto Borislav Ždrinja

Ipak, odlučio sam da se borimo za RS. Prva stvar koju smo uspeli da uradimo je snažna internacionalizacija "slučaja Dodik". Nema instance na svetu koja nije saznala da je neki stranac posle 300 godina na prostoru Evrope doneo propis po kojem je neki sud osudio legalno izabranog predsednika. Mi u ovom trenutku veliku energiju trošimo na očuvanju te internacionalizacije i ispunjenje važnih ciljeva koje želimo da postignemo do Nove godine. Imamo odgovornu državnu politiku u kontinuitetu. Šta je sve navalilo na Republiku Srpsku u političkom, finansijskom smislu prosto ne mogu da verujem da smo preživeli ovo vreme, ali smo ga preživeli. Nismo izgubili investicije i finansijski rast. Povećali smo domaći BDP, plate i održali najnižu zaduženost u Evropi.

To za rođendanski broj "Novosti" poručuje Republike Srpske Milorad Dodik, koji tvrdi da bi izbegao sankcije, "da je gledao samo sebe". Oštro, kao po običaju, Dodik navodi da je "Kristijan Šmit sada jadnik" i "da će uskoro biti samo korisni idiot".

- Ostalo je dosta njegovih brljotina koje ćemo čistiti. Dosta ljudi iz Evrope priznaju ove greške. Samo ono što ima jak identitet, živi, u političkom i državnom smislu. Vi, kad izgubite identitet pojedinca, gubite identitet porodice i identitet države - ističe Dodik.

Foto Borislav Ždrinja

*Da li ste mogli drugačije odigrati utakmicu oko suđenja i da ne bude presude?

- Zar neko misli da sam politički glupan koji bi dozvolio da prolazi kroz procese i sankcije sudova? Da nisam imao šta da radim i onda sam izmislio sebi suđenje i napravio neugodnost sebi i porodici. Ili sam možda procenio da moja lična žrtva, koja nije mala u ovom svemu, vredi u ovom procesu borbe za prava Republike Srpske. Ovaj kreten Šmit je formirao radnu grupu i usvojio dokument koji je trebalo da bude proglašen, a vezan je za imovinu, i mi smo krenuli u političku borbu. Ona je podrazumevala stav da ukoliko se ta odluka usvoji, Republika Srpska proglasi nezavisnost. Onda su shvatili da ćemo to uraditi, pa su napravili plan da sruše autoritet Dodika i RS. Tadašnja američka administracija je bila podrška ovim nastojanjima, kao i ambiciozni muslimani. Razvijena je i struktura Srba koja je lojalna BiH više nego Republici Srpskoj i to je razbilo homogenizaciju srpskog naroda. Videli smo da nema homogenizacije na važnim pitanjima kao kada smo povećali plate policiji RS, a Srbi koji rade u bezbednosnim institucijama BiH su ostali lojalni BiH i nisu hteli da pređu da rade u Srpskoj za platu veću od 40 odsto. Mnogi su spremni da rade za muslimanski interes. Mi nismo.

*Jeste li imali ponudu da se nagodite pre donošenja osuđujuće presude?

- Naravno da je bilo sa strane ponuda, ali ne meni lično jer svi znaju da bih ih odmah odbio. Pitali su me tako neki "dobronamerni" zašto sve ovo radim i zašto žrtvujem sebe i porodicu. Samo da znate, imam unuku koja ima tri godine i zamislite dokle ti muslimani idu da su u finansijsku istragu uključili čak i nju. Laži su plasirane o meni poput nekih bitangi u Ljubljani, tamo nekog muslimana, da je Dodik razvio mrežu u Sloveniji i da tamo vlada. Neka budala je napisala i kako je Dodik iz banaka u Srbiji izneo nekoliko milijardi. Probajte u banci da uplatite ili podignete par hiljada maraka, a da vas banka ne kontroliše.

Foto Borislav Ždrinja

*Preispitujete li vaše poteze?

- Nikada nisam došao u priliku da preispitam svoje odluke i da li je moglo drugačije. Kada sam razmišljao šta da uradim, odlučio sam da je ovo jedini ispravan put. Nisam hteo da eksponiram i druge, ali su drugi eksponirani jer imate harangu koja ide od Tužilaštva BiH kojima je Šmit dao odluku, a muslimani prihvatili da sude po njoj. Nažalost i Srbin, glavni tužilac je prihvatio ovu priču. Pa onda pričaju o pravu. Koje pravo? Na osnovu čega sudite Dodiku, na osnovu odluke Šmita koju nije usvojio Parlament. Muslimani su hteli da se obračunaju sa Dodikom i Srpskom i nisu birali način, to razumem, ali mi nije bilo jasno ponašanje Srba. Kako je Srbin kao glavni tužilac to pustio jer nije po zakonu i ustavu.

*Zašto niste dobili podršku opozicije RS u borbi protiv neustavnih odluka Šmita?

- Imali smo važan trenutak u našoj borbi kada je na presudi trebalo da izvršimo homogenizaciju. Kad sam bio opozicija podržavao sam sve što je bitno za Srpsku. Ključni događaj je bio kada smo rekli da se ruši Ustav RS i da ga moramo braniti, a opozicija je otišla u britansku kancelariju u Sarajevu da kažu da su alternativa Dodiku. I muslimani i međunarodna zajednica koja gura priču - kaže ovo je spas za BiH. I kasnije na mnogo mesta sam čuo rečenicu "da se opozicija iz Srpske nije tada tako ponašala, BiH ne bi preživela trenutak kad smo pokrenuli borbu za zaštitu Ustava RS". A Ustav RS jasno kaže da predsednik Srpske može podneti ostavku ili biti smenjen na referendumu.

*I tako dođosmo do prevremenih izbora za predsednika RS...

- Vi mislite da će biti prevremenih izbora?

Raspisani su...

- Pa ne bih ja to komentarisao.

*Opozicija kaže da ste rekli da nećete na izbore, pa ste ipak odlučili da idete?

- Ponudili smo opoziciji formiranje Vlade nacionalnog jedinstva. Nisu hteli da sa nama razgovaraju, a isti dan su otišli u Sarajevo. Ti iz SDS i PDP. Šta su očekivali da smo mi politički kreteni, pa se nećemo prijaviti na izbore i njima dati u ruke to mesto i da ovde prave hodajući cirkus da zajedno sa muslimanima izaberu predsednika RS. Tu bi odmah iz EU izašli i rekli da se to mora poštovati. Pa dali su legitimitet albanskim gradonačelnicima za tri odsto osvojenih glasova na severu Kosova i Metohije. Budite sigurni da ove prevremene izbore u Srpskoj niko neće. Ni vlast ni opozicija. Ovi su izbori poniženje za RS. Izborni proces je nezavisan i ne sme se izmeštati, a opozicija u RS je to prihvatila.

*Jeste li još predsednik RS?

- Milorad Dodik je izabrani predsednik Republike Srpske po njenom Ustavu. I taj Ustav je neprikosnoven i nije mogao biti zaobiđen. Ovo što se tiče odluke Suda BiH je napad na taj Ustav.

*Je li Dodik jednako Republika Srpska?

- Ja se ne bih hvalio šta i kako, ali priznajem da je to teren zgodan za razne špekulacije. Moji ljudi smatraju da sam ja za njih nesumnjivo predsednik i svi su mi lojalni. Ko god da dolazi samo se čuje od mojih "pitajte predsednika". To je odanost, pristup i disciplina. Opozicija to nema, pa ne može da razume

*Vas i vašu stranku SNSD optužuju da ste zloupotrebili Skupštinu RS jer su mnoge odluke donete, pa povučene...

- Šta to znači, kad se pojave izmene i dopune nekog zakona jer i to ne treba raditi. I to su promene ranijih odluka. Skupština je donela odluku i to je dovelo da Šmit odustane od nametanja odluka o imovini. Sad beži od Srpske i ne sme ovde da dođe. Jedan dan je poslao sliku kako izlazi iz Doboja, pa napisao da je bio u Srpskoj.

Foto Borislav Ždrinja

*Hoće li vaš politički uticaj oslabiti ako niste na mestu predsednika RS?

- Toliko je oslabio Milorad Dodik da se na poslednjoj sednici Stranke demokratske akcije, gde je doneto 15 zaključaka, u čak 11 spominje Dodik. A opet je vidljivo da hvale PDP i SDS.

*Jeste li uspeli da se povežete sa novom američkom administracijom i može li ona da vas zaštiti?

- Nova američka administracija nema rigidne stavove prema Srpskoj. Kad sam stavio na glavu kačket na kojem piše Tramp, onda ste mogli da čujete komentare - evo Dodik lud. A ko je sada lud vi meni recite. Ojačali smo ljubav i privrženost prema Srpskoj i vratili snažno ideju Republike Srpske. Značajan broj važnih ljudi postao je njen prijatelj. Imamo prijatelje danas u Mađarskoj, Rusiji, Kini, Slovačkoj, Azerbejdžanu, imamo veliki broj prijatelja u novoj američkoj administraciji koji žele realno da vide šta se ovde dešava. Imamo prijatelje u mnogim zemljama EU. O Srbiji da ne govorim.

*Kako komentarišete višemesečne blokade u Srbiji?

- Srbija i predsednik Aleksandar Vučić, iako imaju uravnoteženu regionalnu politiku, zarobljeni su međunarodnom koncepcijom ovog regiona koju su ranije napravili Britanci i gde se želi sprečiti napredak Srbije. Kada pogledate kartu Balkana vidite: Srbija, Republika Srpska, Crna Gora i Kosovo i Metohija. Kada sve to objedinite onda vidite šta je Balkan i pod čijom je zajednicom. Britanska koncepcija na Balkanu je bila da se razbije sve što je srpsko. Želim da Srbija bude velika i to bez navodnika. Pa neka shvati ko kako hoće. U Srbiji je veštački napravljena astmosfera i struktura koja za sve krivi Vučića. Iznenađuje me ta vrsta mržnje. To nije racionalno. Nema zemlje na svetu gde je vlast za prihvatljiv model ulice. Izađi na izbore i dobij vlast.

*Često se čuje fraza u političkim krugovima da nam je "potrebno srpsko jedinstvo"...

- Nema srpskog jedinstva. To je iluzija i politički ideal. Ono što je potrebno Srbima, Srbiji i Republici Srpskoj je dovoljno snažno jedinstvo otporno na strane intervencije. Ne može biti normalno da zaključaš fakultet i uzmeš godinu dana mladim ljudima. Znate li vi koliko to košta Srbiju u naredne dve decenije! Nema bez države ništa. Stranci hoće da Srbi budu kao Kurdi, narod bez države.

Foto Borislav Ždrinja

*Mogu li Srbi u BiH da se jedinstvom odbrane od nasrtaja iz Sarajeva i spreče nestanak Srpske?

- Morate shvatiti da muslimani ili Bošnjaci nemaju državotvorni karakter. Oni su narod koji je šetao u poslednjih 100 godina od muslimana do Bošnjaka, Bosanaca, ili hoće li da govore bosanskim ili bošnjačkim jezikom. Logično je da takva nacija ne zna da napravi državu. Zato su privrženi konceptu unitarizacije i smatraju da imaju većinu, i to je to. Muslimani ne mogu da naprave Bosnu državom. Ne znaju to da urade i tačka. Ovo je i srpska žalost jer smo se glupo ponašali u prošlom veku.

*Kako mislite glupo? To je bio jugoslovenski ideal u to vreme...

- Srbi su 1918. godine išli da prave neku zajedničku državu, pa dali enormna prava i Hrvatima i Slovencima i tad se pojavljuju muslimani kao nacija. Morate znati da muslimani nemaju državotvornu politiku i ljude koji to mogu uraditi. Oni moraju biti podanici. Pošto ne mogu biti nikome u BiH onda su podanici strancima. Srbi su sa druge strane napravili mnogo država kroz vekove i ostali privrženi jednoj stvari - otadžbini. Na prostoru koji je srpska otadžbina bilo je mnogo država, ali otadžbina je otadžbina, bila ona u Hrvatskoj ili u Bosni. Srbi imaju mit o Kosovskom boju a bošnjački mit je trebalo da bude Srebrenica, ali je on lažan i propao je.

PUTIN I RUKOVANjE

NEDAVNO ste boravili u Rusiji i imali sastanak sa predsednikom Putinom. Je li vam obećao podršku?

- Rusija je velika i moćna zemlja. Putinova politika je razumljiva za mene potpuno. On brani Rusiju sa svim njenim specifičnostima. Kad dođem posle sastanka sa Putinom u Srpsku, onda gde god me ljudi sretnu pitaju sa kojom si se rukom rukovao sa Putinom da i njima pružim tu ruku.

REFERENDUMA ĆE BITI

HOĆETE li na kraju odustati od referenduma?

- MORA SE održati. Nažalost, muslimani su ovde koristili ustavne mogućnosti tako što su svaki put poslednji dan pokretali inicijative i pomerali rok. Sad idemo oprezno i meni se čini da je najbolje da refrendum bude 9. januara. Svakako za srpski narod je važno da ima iza sebe istorijski i veliki referendum koji će reći da nikada nismo prihvatili međunarodne intervencije.