HITNO SE OBRATIO VUČIĆ NAKON RAZGOVORA SA RUSIMA O NIS-U: Građani budite mirni, nestašice nafte i energetske krize neće biti (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima video porukom nakon razgoovra sa ruskom delegacijom po pitanju NIS-a. Otvoren i iskren razgovor sa predsednikom Upravnog Odbora Gasproma Aleksandrom Djukovim i zamenikom ministra energetike Ruske Federacije Pavelom Sorokinom, poručio je Vučić.
- Upravo smo završili važne razgovore sa ruskom delegacijom po pitanju NIS-a, energetike u Srbiji i zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću razgovora. I jedni i drugi smo bili baš takvi. Nije lako vreme i nije malo breme pred nama, ali ono što mogu da kažem građanima Srbije, nestašica nafte, naftnih derivata, niti bilo kakve velike energetske krize u Srbiji neće biti. Naši ruski prijatelji su razumeli našu poruku, mi smo razumeli šta su njihovi interesi i uradićemo sve što je u taktičkom i strateškom smislu potrebno. Građani, budite mirni, država je tu da se bori za vas, u vaše ime, za vaš račun, za budućnost Srbije, i nastavićemo to da radimo - poručio je Vučić.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
