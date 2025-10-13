Politika

HITNO SE OBRATIO VUČIĆ NAKON RAZGOVORA SA RUSIMA O NIS-U: Građani budite mirni, nestašice nafte i energetske krize neće biti (VIDEO)

13. 10. 2025. u 14:18

13. 10. 2025. u 14:18

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima video porukom nakon razgoovra sa ruskom delegacijom po pitanju NIS-a. Otvoren i iskren razgovor sa predsednikom Upravnog Odbora Gasproma Aleksandrom Djukovim i zamenikom ministra energetike Ruske Federacije Pavelom Sorokinom, poručio je Vučić.

Foto: Instagram/Printksrin

- Upravo smo završili važne razgovore sa ruskom delegacijom po pitanju NIS-a, energetike u Srbiji i zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću razgovora. I jedni i drugi smo bili baš takvi. Nije lako vreme i nije malo breme pred nama, ali ono što mogu da kažem građanima Srbije, nestašica nafte, naftnih derivata, niti bilo kakve velike energetske krize u Srbiji neće biti. Naši ruski prijatelji su razumeli našu poruku, mi smo razumeli šta su njihovi interesi i uradićemo sve što je u taktičkom i strateškom smislu potrebno. Građani, budite mirni, država je tu da se bori za vas, u vaše ime, za vaš račun, za budućnost Srbije, i nastavićemo to da radimo - poručio je Vučić.

