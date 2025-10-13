UKP I DALJE ČEŠLJA PAPIRE JUNAJTED GRUPE: Proveravaju se Šolakovi sumnjivi poslovi
NA POZIV novog direktora, pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su danas, po nalogu VJT u Beogradu, u sedište "United group RS" d.o.o da prikupe dokumentaciju ove firme na čijem je čelu do nedavno bio Dragan Šolak.
Prema pouzdanim informacijama, deo menadžmenta u ovoj kompaniji uhvatila je panika zbog sumnje da su uključeni u mutne koruptivne poslove, a nakon što je protiv bivšeg rukovodstva krivičnu prijavu podneo novi zakonski zastupnik i direktor "United group RS" d.o.o. Vladica Tintor.
Tužilaštvo je policiji naložilo da prikupi svu dokumentaciju radi provera, a kako saznajemo, i da izuzme snimke sporne primopredaje dužnosti između bivše direktorke United grupe Bojane Mijailović i Tintora, kada su ga zaposleni sprečavali da uđe u prostorije svoje firme.
Nije poznato ko se nalazi na krivičnoj prijavi novog direktora UG, ali je izvesno da je reč o bliskim saradnicima Šolaka, koji je zimus prodao ovu kompaniju jednom konzorcijumu, nakon što je, kako se sumnja, preko ove firme izvukao milione evra.
(B92)
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)