UKP I DALJE ČEŠLJA PAPIRE JUNAJTED GRUPE: Proveravaju se Šolakovi sumnjivi poslovi

13. 10. 2025. u 14:02

NA POZIV novog direktora, pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su danas, po nalogu VJT u Beogradu, u sedište "United group RS" d.o.o da prikupe dokumentaciju ove firme na čijem je čelu do nedavno bio Dragan Šolak.

УКП И ДАЉЕ ЧЕШЉА ПАПИРЕ ЈУНАЈТЕД ГРУПЕ: Проверавају се Шолакови сумњиви послови

Foto: Profimedia

Prema pouzdanim informacijama, deo menadžmenta u ovoj kompaniji uhvatila je panika zbog sumnje da su uključeni u mutne koruptivne poslove, a nakon što je protiv bivšeg rukovodstva krivičnu prijavu podneo novi zakonski zastupnik i direktor "United group RS" d.o.o. Vladica Tintor.

Tužilaštvo je policiji naložilo da prikupi svu dokumentaciju radi provera, a kako saznajemo, i da izuzme snimke sporne primopredaje dužnosti između bivše direktorke United grupe Bojane Mijailović i Tintora, kada su ga zaposleni sprečavali da uđe u prostorije svoje firme.

Nije poznato ko se nalazi na krivičnoj prijavi novog direktora UG, ali je izvesno da je reč o bliskim saradnicima Šolaka, koji je zimus prodao ovu kompaniju jednom konzorcijumu, nakon što je, kako se sumnja, preko ove firme izvukao milione evra.

