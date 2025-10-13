MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLJEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)

GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.

Reč je o fotografijama na kojima se vidi jedan neobičan uređaj.

- Ovo su nove slike pada nadstrešnice, otkriveno je da se vidi i neki uređaj, otkriven je uređaj, neko nešto debelo i strašno krije u ovoj istrazi - otkrio je Vučićević.

Prema Vučićevićevim rečima, Informer je došao do fotografija koje su nastale neposredno nakon tragedije u Novom Sadu, ali i onih koje su napravljene pre pada nadstrešnice za potrebe prikazivanja obnove Železničke stanice.

- Ovde se vidi jedan beli detalj, na uzegi nadstrešnice. Ovo je fotografisano sa terase jednog ugostiteljskog objekta. Na drugoj fotografiji se vidi nekakva kocka okačena o sajlu. Na trećoj fotografiji se vidi još jasnije taj uređaj. U visini te utege se vidi da je malter malo počeo da se odvaja. Nakon pada nadstrešnice, ovaj uređaj, kada je tužilac Josimović izdao nalog da se svi ostaci nadstrešnice sklone i da se uklone svi tragovi, vidi se taj uređaj. Ova činjenica iz istrage je nešto sa čim su tužioci bili upoznati od samog početka i to su prikrili - istakao je Vučićević.

Kako je dodao, za ovaj čudni uređaj niko nije ni znao osim tužilaca, onih koji su to pokušali da sakriju.

- Naknadnom analizom fotografija su advokati odbrane tražili objašnjenje i tražili naknadno veštačenje. Međutim, to su sve blokaderi na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) i mnogi od njih nemaju ni licencu. Pa su rezultati veštačenja bili da je uređaj samo nestao. Tvrde da ga nema tamo na tom nekom stovarištu gde se nalaze ostaci nadstrešnice - rekao je glavni urednik Informera, pa pokazao i dokument iz istrage u kom se spominje nestanak uređaj.

Jedan tužilac je, kako je napomenuo Vučićević, rekao kako je to bio uređaj za rasvetljavanje fasade, a jedan da je u pitanju aparat za rasterivanje golubova.

- Molim vas, kako su to rasterivali golubove?! Nikada nije postojao takav uređaj, kao ni onaj koji treba da rasvetljava stanicu. Pa ona je sva u staklu, kakvo rasvetljavanje?! - retorički je pitao Dragan J. Vučićević.

On je potom podsetio na reči pokojnog Đure Raca, oca jedne od žrtava tragedije u Novom Sadu, da je na nadstrešnici postojao uređaj za izazivanje frekvencije, na šta su se pojedinci smejali.

- Tokom istrage niko nije pokušao da objasni kakav je to uređaj, dok svi svedoci koji su učestvovali u rasklanjanju šuta opisali su gao pravougaoni ili kockasti predmet. Zar nije trebalo da tužilac odmah kaže da se to negde odnese i sačuva, da se uzmi otisci i da se otkrije ko je to postavio i zašto?! Zašto je ovo skrivano? - upitao je glavni urednik Informera.

Vučićević je podsetio i na sporan snimak Miše Bačulova koji je na dan tragedije u Novom Sadu šetao ispod nadstrešnice, ali zbog toga on još nije ispitan iako je i sam rekao kako dolazi iz Praga ili odakle već da ispriča o čemu se radi.

- Ako je ovaj uređaj ništa, zašto ste to onda krili? Kakvo osvetljenje za fasadu?! A čudno je i što je samo poslednja utega, sajla, ova desno, ostala neotkinuta i na njoj je taj uređaj. Nisam teoretičar zavera, ali ovde je previše slučajnosti i čini se da neko moćan stoji iza svega. Zašto su veštaci pričali o osvetljenju fasade? Kakvo to minijaturno osvetljenje može da osvetljava na hiljade kvadrata stanice. A onda je drugi veštak ispričao drugu priču jer su utvrdili da je priča o rasveti glupost i pričao o rasterivanju golubovima. Međutim, i to im je palo u vodu jer tako nešto ne postoji, nit je stavljeno na nadstrešnicu - ispričao je Vučićević.

Glavni urednik je još jednom apelovao na to da tužilaštvo mora da reguje.

- Mi sada zapravo saznajemo da uviđaj nije ni urađen. Nadstrešnica je pala u podne, a spasilačka akcija je trajala do uveče do posle 22 časa. Ko je naredio tužioci Josimoviću da se to sve odmah skloni i da ne bude sprovedena prava istraga. Ko ti je to, Josimoviću, naredio? Neki tvoj šef? Ko? - upitao je Dragan J. Vučićević.

