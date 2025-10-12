MILOVIĆ PROGLASIO POBEDU NA IZBORIMA U ZVEČANU: Najbolji odgovor na represiju

KANDIDAT Srpske liste za predsednike Opštine Zvečan Dragiša Milović proglasio je danas pobedu na izborima u toj opštini i ocenio da je reč o najboljem odgovoru srpskog naroda na represiju koju je preživljavao.

Foto: Printscreen/Kosovo onlajn

-Danas smo vašim glasovima, posle tri godine, vratili našu opštinu Zvečan vama, našim građanima. Hvala na poverenju, na izvanrednom rezultatu. Ovo je podrška Sprskoj listi, ali i svima nama. Zvečan treba da bude ponosan na rezultate, rekao je Milović.

Naveo je da je pobeda u toj opštini najbolji odgovor na represiju.

-To je najbolji odgovor na hapšenja najmilijih, na gašenje ćirilice, krečenje murala patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija, sprečavanje povratka. To je poruka da ostajemo ovde gde nam je vekovna zemlja, istakao je on.

Srpska lista saopštila je ranije večeras da je ta partija odnela ubedljivu pobedu u Zvečanu i da je njen kandidat za gradonačelnika Dragiša Milović dobio podršku više od 90 odsto glasača.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta