LOKALNI IZBORI NA KiM: Mitropolit raško-prizrenski Teodosije glasao u Gračanici
MITROPOLIT raško-prizrenski Teodosije glasao je danas nešto posle 15 sati u biračkom centru u Osnovnoj školi "Kralj Milutin" u Gračanici na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.
Prema podacima objavljenim na sajtu centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, u Gračanici je do 13 časova glasalo 23,82 odsto upisanih birača.
Biračka mesta zatvaraju se u 19 časova.
(Tanjug)
