Politika

LOKALNI IZBORI NA KiM: Mitropolit raško-prizrenski Teodosije glasao u Gračanici

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2025. u 16:22

MITROPOLIT raško-prizrenski Teodosije glasao je danas nešto posle 15 sati u biračkom centru u Osnovnoj školi "Kralj Milutin" u Gračanici na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА КиМ: Митрополит рашко-призренски Теодосије гласао у Грачаници

Foto Kosovo online

Prema podacima objavljenim na sajtu centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, u Gračanici je do 13 časova glasalo 23,82 odsto upisanih birača.

Foto Kosovo online

Foto Kosovo online

Biračka mesta zatvaraju se u 19 časova.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)