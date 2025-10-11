Politika

ZAŠTO NAM REGION ZAVIDI: Pod vođstvom Vučića Srbija u železničkom saobraćaju preskočila i "malu Švajcarsku"

В. Н.

11. 10. 2025. u 20:31

SRBIJA pod vođstvom Aleksandra Vučića dobrano preskočila tzv. malu Švajcarsku.

ЗАШТО НАМ РЕГИОН ЗАВИДИ: Под вођством Вучића Србија у железничком саобраћају прескочила и малу Швајцарску

Foto Z. Jovanović

Koliko je veliki uspeh Aleksandra Vučića i Srbije za prugu Beograd-Subotica najbolje govori primer da od Kopra do Ljubljane voz ide 2,5 sati! A od Kopra do Maribora 5,5 sati! Toliko o Sloveniji, maloj Švajcarskoj kako je zovu i Srbiji pod vođstvom Aleksandra Vučića!

