Politika

SNIMAK SVE GOVORI: Više ljudi u malom selu kod Lebana, nego blokadera na Gazeli (VIDEO)

Novosti online

11. 10. 2025. u 18:16

U SELU Pertate kod Lebana okupili su se građani da iskažu svoje protivljenje blokadama i da pruže podršku Srbima na Kosovu i Metohiji.

СНИМАК СВЕ ГОВОРИ: Више људи у малом селу код Лебана, него блокадера на Газели (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Vise ljudi okupilo se u malom selu kod Lebana, nego blokadera na Gazeli pre dve nedelje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć