Politika

JEDINSTVENA SRBIJA ĆE POBEDITI: Poruke iz Zrenjanina protiv blokada i podrške Srbima sa KiM (VIDEO)

Novosti online

11. 10. 2025. u 16:47

ZRENjANIN neće blokade.

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА ЋЕ ПОБЕДИТИ: Поруке из Зрењанина против блокада и подршке Србима са КиМ (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Građani su rekli šta misle o blokadama i pružili podršku Srbima sa Kosova i Metohije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal