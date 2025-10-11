"NIJE SRAMOTA NEMATI REŠENJE KADA SE TUKU SVETSKI SLONOVI" Vučić odgovorio blokaderima: Jedino što ih interesuje da se dočepaju fotelje
U VEZI sa tvrdnjama na mrežama o "pesimstičnom intervjuu" koji je dao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da nema rešenje, ali će ga imati jer ga gradi.
- Šta je trebala da bude vaša reakcija? Da prebacujete Vučiću, koji nije prodao NIS, niti uveo sankcije Rusiji što bi podrazumevalo otimanje NIS-a. Najgore u svemu tome je što ih ne interesuje sudbina Srbije niti 13.000 radnika. Jedino što ih interesuje su lični interesi i da se dočepaju neke fotelje. Nije sramota nemati rešenje kada se tuku svetski slonovi, a vi virite iz trave i gledate da sačuvate ono što imate. Amerikanci i Rusi hoće da isteraju svoje, oboje preko leđa Srbije. Nisam čudotvorac, samo običan čovek koji se bori i koji će da se izbori za svoju zemlju. Nisam pesimističan, da li je trebalo da skačem od radosti? Da me pitate za Srbija-Albanija rezultat, ja sam pesimističan, a želim najbolje našim momcima i uz njih sam bez obzira na sve - kaže predsednik.
