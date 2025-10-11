Politika

"GDE SI RIHO BIO KAD JE KURTI ZATVARAO SRPSKE INSTITUCIJE?": Petković brutalno odgovorio

V.N.

11. 10. 2025. u 10:46

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković odgovorio je na komentare Riha Terasa.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Konačno se oglasio i prištinski lobista Riho Teras. Zaboravili smo da uopšte postoji, jer na Kurtijev teror nikada nije reagovao. Ali zato kad su Srbi u pitanju, napada ih istim rečnikom kao i Kurti. Kako to da Terasu ne smeta kada Kurti pokušava da ugasi SL, zabrani izborni spot i izveštavanje srpskih medija na dan izbora, ali mu zato smeta što predsednik Vučić brine o srpskom narodu i obezbeđuje nova radna mesta. Gde si Riho bio kad je Kurti zatvarao srpske institucije, hapsio Srbe, održavao lažne izbore, zabranjivao ćirilicu i dinar? Nije te nigde bilo, jer si lažni izaslanik, kao što je lažna i tvoja briga za sve na KiM! - rekao je Petar Petković.

