"GDE SI RIHO BIO KAD JE KURTI ZATVARAO SRPSKE INSTITUCIJE?": Petković brutalno odgovorio
DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković odgovorio je na komentare Riha Terasa.
- Konačno se oglasio i prištinski lobista Riho Teras. Zaboravili smo da uopšte postoji, jer na Kurtijev teror nikada nije reagovao. Ali zato kad su Srbi u pitanju, napada ih istim rečnikom kao i Kurti. Kako to da Terasu ne smeta kada Kurti pokušava da ugasi SL, zabrani izborni spot i izveštavanje srpskih medija na dan izbora, ali mu zato smeta što predsednik Vučić brine o srpskom narodu i obezbeđuje nova radna mesta. Gde si Riho bio kad je Kurti zatvarao srpske institucije, hapsio Srbe, održavao lažne izbore, zabranjivao ćirilicu i dinar? Nije te nigde bilo, jer si lažni izaslanik, kao što je lažna i tvoja briga za sve na KiM! - rekao je Petar Petković.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
Kim Džong Un na paradi prikazao novog NUKLEARNOG MONSTRUMA: Tvrdi - najmoćnija raketa do sada (FOTO/VIDEO)
SEVERNA Koreja pokazala je svoju "najmoćniju" interkontinentalnu balističku raketu na vojnoj paradi kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici iz Rusije i Kine, izvestili su danas državni mediji u Pjongjangu.
11. 10. 2025. u 09:42
