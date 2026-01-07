Politika

MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI: NOVOSTI vam žele srećan Božić

В.Н.

07. 01. 2026. u 00:00

SVIM pravoslavnim vernicima koji slave Božić, dan rođenja Isusa Hrista, po julijanskom kalendaru, redakcija "Večernjih novosti" čestita najradosniji hrišćanski praznik i želimo da ga provedu u miru, zdravlju i veselju.

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ: НОВОСТИ вам желе срећан Божић

Foto: Profimedia

Božić je najradosniji hrišćanski praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa, a sleduje nakon Badnjeg dana i Badnje večeri. U većem delu sveta proslavlja se po gregorijanskom kalendaru 25. decembra, dok vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara obeležavaju Božić 7. januara. Ovaj praznik je širom sveta poznat i kao porodični praznik sreće.

Na Božić hrišćani tradicionalno idu na bogosluženja. Pravoslavni vernici idu na jutrenje i liturgiju, pričešćuju se, a potom dolaze u tople domove, gde je spremljena bogata trpeza.

Tog dana porodično praznuju u svojim kućama sa polaznikom (položajnikom) - izabranim gostom (uobičajeno je da je to muško kršteno dete).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva