MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI: NOVOSTI vam žele srećan Božić

SVIM pravoslavnim vernicima koji slave Božić, dan rođenja Isusa Hrista, po julijanskom kalendaru, redakcija "Večernjih novosti" čestita najradosniji hrišćanski praznik i želimo da ga provedu u miru, zdravlju i veselju.

Foto: Profimedia

Božić je najradosniji hrišćanski praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa, a sleduje nakon Badnjeg dana i Badnje večeri. U većem delu sveta proslavlja se po gregorijanskom kalendaru 25. decembra, dok vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara obeležavaju Božić 7. januara. Ovaj praznik je širom sveta poznat i kao porodični praznik sreće.

Na Božić hrišćani tradicionalno idu na bogosluženja. Pravoslavni vernici idu na jutrenje i liturgiju, pričešćuju se, a potom dolaze u tople domove, gde je spremljena bogata trpeza.

Tog dana porodično praznuju u svojim kućama sa polaznikom (položajnikom) - izabranim gostom (uobičajeno je da je to muško kršteno dete).