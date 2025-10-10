KO SE KRIJE IZA MLADIH LJUDI? Šešelj razotkrio veliku prevaru
ANTISRPSKI šljam i ološ se prevarantski krije iza mladih ljudi i pričaju o mladosti, budućnosti, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Oni ne mogu da donesu pozitivne promene Srbiji - kazao je Šešelj za TV Palma plus.
Ljudi izrazito prozapadne orjentacije se proračunato kriju iza mladih ljudi kako bi dobili više glasova na izborima, objasnio je on.
