KO SE KRIJE IZA MLADIH LJUDI? Šešelj razotkrio veliku prevaru

10. 10. 2025. u 18:22

ANTISRPSKI šljam i ološ se prevarantski krije iza mladih ljudi i pričaju o mladosti, budućnosti, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

Foto: V. Danilov

- Oni ne mogu da donesu pozitivne promene Srbiji - kazao je Šešelj za TV Palma plus. 

Ljudi izrazito prozapadne orjentacije se proračunato kriju iza mladih ljudi kako bi dobili više glasova na izborima, objasnio je on.

