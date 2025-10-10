U SKUPŠTINI ODRŽAN SASTANAK SA OPŠTINAMA I GRADOVIMA O LEGALIZACIJI OBJEKATA: Upis prava svojine biće jedan od najvećih prioriteta (VIDEO)

U Narodnoj skupštini danas je održan veliki sastanak sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, predstavnicima grada Beograda, kao i predsednicima beogradskih opština, na kome su detaljno predstavljene odredbe predloga zakona, kao i obaveze propisane jedinicama lokalne samouprave.

Foto: Tanjug

Predlog Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti trenutno predstavlja, kako je istaknuto, projekat od najvećeg nacionalnog značaja.



Na sastanku je istaknuto da će upis prava svojine građana, nakon usvajanja predloga zakona i njegovog stupanja na snagu, biti jedan od najvećih prioriteta za svaku opštinu u Srbiji.

Posebno je napomenuto da je ključno da svaki građanin u svojoj opštini dobije svu moguću podršku lokalne samouprave i informacije koje su mu neophodne kako bi što pre podneo valjanu prijavu za upis prava svojine.

Foto: Tanjug

Prisutnima na današnjem sastanku jasno je naznačeno da je neophodno da pripreme timove koji će se u narednom periodu baviti isklučivo ovim pitanjem i biti na usluzi građanima kako bi svaki građanin Srbije imao jednaku šansu da što pre postane “svoj na svome”.

Vlada Srbije usvojila je 26. septembra Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, kojim se na sistemski način rešava višedecenijski problem postojanja velikog broja neuknjiženih i bespravno izgrađenih objekata.

Cilj ovog zakona je da se najveći broj objekata upiše na faktičke vlasnike objekata.

Donošenjem ovog zakona obezbeđuje se pravna sigurnost građanima koji stiču pravo svojine na objektu i zemljištu, odnosno zemljištu ispod objekta, ukoliko su za to ispunjeni uslovi.

U Skupštini Srbije u toku je sednica na kojoj se raspravlja o predlogu tog zakona.

