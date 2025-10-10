"HOĆEMO DA ZAŠTITIMO PRE SVEGA SVAKO DETE" Vučić: Menjamo Krivični zakonik u domenu zloupotrebe video i foto sadržaja

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, na 10. konferenciji o bezbednosti dece "Bezbednost i odgovornost", u Palati Srbija, da će biti izmenjen Krivični zakonik u delu koji se odnosi na zloupotrebe i fabrikovanje video i foto sadržaja, kako bi na internetu bila zaštićena deca, ali i svi drugi.

Foto: Novosti

- Sa ponosom hoću da vam kažem da menjamo Krivični zakonik, baš u tom delu zloupotrebe i fabrikovanja video i foto sadržaja. Hoćemo da zaštitimo pre svega svako dete i svaku ženu, na kraju krajeva i svakog čoveka - rekao je Vučić na otvaranju konferencije.

On je naveo da je, kada je reč o novim tehnologijama i veštačkoj inteligenciji, čitavo to područje postalo život za ogroman broj dece, kao i ogroman broj ljudi, ali da nije pravno sankcionisan.

- Kada kažem pravno sankcionisan, ne mislim samo na kazne, već pre svega mislim na uređenost i regulaciju celog prostora. Iz Evropske unije smo čuli nekoliko puta, posebno od predsednika Makrona, da oni pripremaju pravnu regulativu kojom bi zaštitili prava i dece, ali i odraslih ljudi na društvenim mrežama. Upotrebu AI, ono što neki nazivaju deepfake - rekao je Vučić.

Istakao je da to nije lako niti jednostavno pravno regulisati.

- U Evropi su to najaviti i očekujemo da oni to ubrzo reše, onda ćemo sagledati sve dobre strane onoga što su oni uradili, da vidimo i da pokušamo da napravimo nešto što bi u najboljem smislu te reči, zaštitimo našu decu, ali i naše starije od svake vrste zloupotrebe na internetu - rekao je Vučić.

Zahvalio je Igoru Juriću na inicijativama koje je imao posle tragične smrti njegove ćerke.

- Amber Alert srećom retko smo koristili, u tri slučaja, dva puta uspešno. I nije lako bilo sprovoditi taj sistem, znate koliko je otpora bilo u državi. Sve novo što hoćete da uvedete uvek ima bezbroj otpora. Lako je biti protiv nečega, lako je kritikovati nešto, a teško je bilo šta sprovesti u delo. Uspeli smo u tome i to je neka dodatna garancija da će cela zemlja uvek da brine, da se angažuje i da pomogne u pronalaženju nestalog deteta - rekao je Vučić.

Kazao je da kada razmišljamo o budućnosti, mi obično s lakoćom pronalazimo ono što bismo kritikovali u novim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji, provođenju vremena na internetu.

- Sam sam takav džangrizav, lako mi je da pronađem loše stvari u svemu, ali je tačno da mi moramo da pronalazimo dobre stvari - dodao je Vučić.

(Tanjug)