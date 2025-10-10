"HOĆEMO DA ZAŠTITIMO PRE SVEGA SVAKO DETE" Vučić: Menjamo Krivični zakonik u domenu zloupotrebe video i foto sadržaja
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, na 10. konferenciji o bezbednosti dece "Bezbednost i odgovornost", u Palati Srbija, da će biti izmenjen Krivični zakonik u delu koji se odnosi na zloupotrebe i fabrikovanje video i foto sadržaja, kako bi na internetu bila zaštićena deca, ali i svi drugi.
- Sa ponosom hoću da vam kažem da menjamo Krivični zakonik, baš u tom delu zloupotrebe i fabrikovanja video i foto sadržaja. Hoćemo da zaštitimo pre svega svako dete i svaku ženu, na kraju krajeva i svakog čoveka - rekao je Vučić na otvaranju konferencije.
On je naveo da je, kada je reč o novim tehnologijama i veštačkoj inteligenciji, čitavo to područje postalo život za ogroman broj dece, kao i ogroman broj ljudi, ali da nije pravno sankcionisan.
- Kada kažem pravno sankcionisan, ne mislim samo na kazne, već pre svega mislim na uređenost i regulaciju celog prostora. Iz Evropske unije smo čuli nekoliko puta, posebno od predsednika Makrona, da oni pripremaju pravnu regulativu kojom bi zaštitili prava i dece, ali i odraslih ljudi na društvenim mrežama. Upotrebu AI, ono što neki nazivaju deepfake - rekao je Vučić.
Istakao je da to nije lako niti jednostavno pravno regulisati.
- U Evropi su to najaviti i očekujemo da oni to ubrzo reše, onda ćemo sagledati sve dobre strane onoga što su oni uradili, da vidimo i da pokušamo da napravimo nešto što bi u najboljem smislu te reči, zaštitimo našu decu, ali i naše starije od svake vrste zloupotrebe na internetu - rekao je Vučić.
Zahvalio je Igoru Juriću na inicijativama koje je imao posle tragične smrti njegove ćerke.
- Amber Alert srećom retko smo koristili, u tri slučaja, dva puta uspešno. I nije lako bilo sprovoditi taj sistem, znate koliko je otpora bilo u državi. Sve novo što hoćete da uvedete uvek ima bezbroj otpora. Lako je biti protiv nečega, lako je kritikovati nešto, a teško je bilo šta sprovesti u delo. Uspeli smo u tome i to je neka dodatna garancija da će cela zemlja uvek da brine, da se angažuje i da pomogne u pronalaženju nestalog deteta - rekao je Vučić.
Kazao je da kada razmišljamo o budućnosti, mi obično s lakoćom pronalazimo ono što bismo kritikovali u novim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji, provođenju vremena na internetu.
- Sam sam takav džangrizav, lako mi je da pronađem loše stvari u svemu, ali je tačno da mi moramo da pronalazimo dobre stvari - dodao je Vučić.
(Tanjug)
Preporučujemo
"DECA ŽIVE SVOJE VIRTUELNE ŽIVOTE" Vučić: Na žalost nema više redova na košarkaškim terenima (VIDEO)
10. 10. 2025. u 10:03 >> 10:47
VUČIĆ RASTURIO SAVATOVIĆA SA N1: Evo ovako izgleda moj misaoni proces
09. 10. 2025. u 14:23
DVE MALE DOBRE VESTI Vučić saopštio: Izborili smo se da obe fabrike ne odu iz Srbije
09. 10. 2025. u 13:50
TRENUTAK KADA JE KIJEV UTONUO U TAMU: Više od pola grada bez struje usled ruskog masovnog napada (FOTO/VIDEO)
RUSKE rakete i dronovi u petak ujutru pogodili su energetsku infrastrukturu i stambena područja širom Ukrajine, usmrtivši sedmogodišnjeg dečaka u Zaporožju i ostavivši više od polovine Kijeva bez struje, saopštili su ukrajinski zvaničnici, piše Kijev post.
10. 10. 2025. u 07:34
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)