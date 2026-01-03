Društvo

MOGUĆA TOTALNA BLOKADA: RHMZ niže upozorenja - Ledena zver spremna da pokosi Srbiju, poseban alarm upaljen za Beograd

Ana Đokić

03. 01. 2026. u 12:55

RHMZ od jutros ne prestaje da niže upozorenja, a čini se da je ovih dana pred nama jedan opaki zimski scenario!

МОГУЋА ТОТАЛНА БЛОКАДА: РХМЗ ниже упозорења - Ледена звер спремна да покоси Србију, посебан аларм упаљен за Београд

Foto: Novosti

Kako su najavili, od 4. do 7. januara 2026. godine očekuju se obilne padavine u vidu vlažnog snega, kao i lokalna pojava ledene kiše, što može izazvati ozbiljne probleme širom zemlje.

Prema najnovijem upozorenju RHMZ, najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje - od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom.

- Pa se u nedelju, 4. januara, očekuje formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, lokalno i 30 cm - dodaju iz RHMZ.

Nikad dramatičnije upozorenje RHMZ

Takođe, u istoj oblasti u nedelju u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice, od 5. do 7. januara, kako navode, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlje.

- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - upozorava RHMZ.

Posebno upozorenje za Beograd

Posebno upozorenje RHMZ je izdao i za Beograd zbog formiranja snežnog pokrivača i ledne kiše.

- U nedelju na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 centimnjtara. Početkom sledeće sedmice, od 5. do 7. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše - upozorili su.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: Cilj napada bila Putinova rezidencija - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona
Svet

0 0

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: "Cilj napada bila Putinova rezidencija" - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona

VISOKI ruski vojni zapovednik predao je u četvrtak američkom vojnom atašeu predmet za koji se tvrdi da je deo ukrajinske bespilotne letelice i koji navodno sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska napala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Podsetimo, Moskva je u ponedeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj Novgorodskoj oblasti sa 91 dronom dugog dometa. Ukrajina ovo negira.

02. 01. 2026. u 13:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GRAĐANIN SVETA NIJE ONAJ KOJI NE ZNA GDE MU JE ZAVIČAJ: Akademik prof. dr Darko Tanasković, diplomata, orijentalista govori za Novosti
Društvo

0 1

GRAĐANIN SVETA NIJE ONAJ KOJI NE ZNA GDE MU JE ZAVIČAJ: Akademik prof. dr Darko Tanasković, diplomata, orijentalista govori za "Novosti"

NE može biti građanin sveta onaj koji ne zna, ili je zaboravio, gde muje zavičaj. To je ravno odricanju od majke. U našim školama se, razumljivo, uglavnom više ne čitaju dela nesrpskih jugoslovenskih pisaca, kao što smo ih mi nekada obavezno čitali. U mnogim slučajevima to baš inije prevelika šteta, ali mi je žao što naši đaci verovatno nećepročitati poučnu Cankarevu pripovetku "Zastideo se majke". Na nas jeostavila jak i trajan utisak.

03. 01. 2026. u 12:41

Politika
Tenis
Fudbal
KRENULA MAJČINIM STOPAMA: Ovo je jedina ćerka Esme Redžepove (FOTO)

KRENULA MAJČINIM STOPAMA: Ovo je jedina ćerka Esme Redžepove (FOTO)