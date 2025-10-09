BRNABIĆ ODGOVORILA ĐILASU: Nas bi da zabranite, a blokadere da pohapsite! (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je plan opozicije da zabrani Srpsku naprednu stranku (SNS) i uhapsi blokadere, pa da onda sama izađe na izbore i pobedi.

Foto: Printksrin RTS

Brnabić je na sednici Skupštine Srbije, reagujući na izjavu predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da je SNS na današnjoj sednici trebalo da izađe sa predlogom samo jednog zakona, a to je zakon o zabrani rada SNS, isatkla da smo u izlaganju Đilasa konačno čuli "strategiju i plan za budućnost".

- Ni po jada što oni žele da zabrane, imaju nameru i obećavaju i prete da će zabraniti Srpsku naprednu stranku i sve nas. Ajde, možete reći, i očekivano, nije demokratski, ali očekivano. Ali ono što smo mi danas čuli od ovog prethodnog govornika, jednog od lidera opozicije, mada znam da je tu borba ko je među vama lider i ko je pametniji, ali ostavićemo to vama, je to što oni nas žele da zabrane, a ove studente blokadere sve da pohapse - rekla je Brnabićeva.

Dodala je da se Đilas pozvao na izmene i dopune krivičnog zakona koje su oni doneli i rekao "molim vas da vi to sada i implementirate".

- Tako recimo, za napad na dekana Patrika Drida, je po zakonu zaprećena direktno kazna zatvora između jedne i osam godina, u zavisnosti od težine povrede. Za napade na mnoge druge profesore, nastavnike, učitelje, dekane, koje smo videli u poslednjih 11 meseci od blokadera, to su sve direktne kazne zatvora, po izmenama i dopunama zakona o krivičnom delu, sve su to teška krivična dela - naglasila je Brnabićeva.

Dodala je da smo videli konačno da Đilasova stranka one političare koji im se ne sviđaju žele da zabrane, a studente blokadere da uhapse.

- Tako da normalno da je pobeda vaša na sledećim izborima. Nas zabranite, ove strpate u zatvor i na izborima učestvujete samo vi, u skladu sa svim vašim vrednostima koje ste pokazivali do 2012. godine. Hvala vam što ste to i ovim blokaderima pokazali - dodala je Brnabićeva.