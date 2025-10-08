OŠTAR PROTEST VOJSKE SRBIJE: Hitan razgovor generala Mojsilovića sa komandantom Kfora zbog naoružavanja tzv. KBS
POVODOM nastavka naoružavanja takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga, ovoga puta turskim dronovima „Skajdeger“, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović je obavio hitan telefonski razgovor sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom.
U razgovoru sa komandantom Kfora, generalom Oružanih snaga Republike Turske koji je pre nekoliko dana započeo svoj drugi mandat na dužnosti prvog čoveka Međunarodnih bezbednosnih snaga na Kosovu i Metohiji, general Mojsilović je izrazio oštar protest zbog nastavka naoružavanja tzv. KBS i brutalnog kršenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehničkog sporazuma, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Načelnik Generalštaba je ukazao da takvi potezi predstavljaju veoma loš signal i ugrožavaju ne samo stanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji, već i u celom regionu Zapadnog Balkana.
Mojsilović je ponovio da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, Rezolucijom UN i svim drugim potpisanim sporazumima, Kfor vidi kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na prostoru Kosova i Metohije i još jednom zatražio da međunarodne snage dosledno i nepristrasno sprovode svoj mandat i omoguće bezbedno okruženje, kao i slobodu kretanja za sve, a pre svega za srpsku zajednicu u našoj južnoj pokrajini.
U Prištini je ranije danas objavljeno da su stigli dronovi „Skajdeger“ poručeni od Turske, a prema navodima premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija stiglo je "hiljade dronova".
Priština je ranije nabavila i urske dronove TB2 "Bajraktar" i američke dronove "Puma".
Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, Kfor je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
PRIŠTINA SE SPREMA ZA RAT: Turska ih naoružava do zuba - Kurti se hvali
08. 10. 2025. u 17:54
PANIKA U BELGIJI: Primećeni dronovi iznad tajnih fabrika oružja NATO-a
08. 10. 2025. u 17:50
SKANDAL: Turska direktno krši rezoluciju 1244 - poslali Prištini 1000 turskih dronova
08. 10. 2025. u 17:09
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)