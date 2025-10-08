OŠTAR PROTEST VOJSKE SRBIJE: Hitan razgovor generala Mojsilovića sa komandantom Kfora zbog naoružavanja tzv. KBS

POVODOM nastavka naoružavanja takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga, ovoga puta turskim dronovima „Skajdeger“, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović je obavio hitan telefonski razgovor sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom.

U razgovoru sa komandantom Kfora, generalom Oružanih snaga Republike Turske koji je pre nekoliko dana započeo svoj drugi mandat na dužnosti prvog čoveka Međunarodnih bezbednosnih snaga na Kosovu i Metohiji, general Mojsilović je izrazio oštar protest zbog nastavka naoružavanja tzv. KBS i brutalnog kršenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehničkog sporazuma, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Načelnik Generalštaba je ukazao da takvi potezi predstavljaju veoma loš signal i ugrožavaju ne samo stanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji, već i u celom regionu Zapadnog Balkana.

Mojsilović je ponovio da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, Rezolucijom UN i svim drugim potpisanim sporazumima, Kfor vidi kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na prostoru Kosova i Metohije i još jednom zatražio da međunarodne snage dosledno i nepristrasno sprovode svoj mandat i omoguće bezbedno okruženje, kao i slobodu kretanja za sve, a pre svega za srpsku zajednicu u našoj južnoj pokrajini.

U Prištini je ranije danas objavljeno da su stigli dronovi „Skajdeger“ poručeni od Turske, a prema navodima premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija stiglo je "hiljade dronova".

Priština je ranije nabavila i urske dronove TB2 "Bajraktar" i američke dronove "Puma".

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, Kfor je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

