ODBOR ZA KONTROLU SLUŽBI BEZBEDNOSTI: Usvojio izveštaje o radu BIA i stanju bezbednost
ODBOR za kontrolu službi bezbednosti je na današnjoj sednici zatvorenoj za javnost razmotrio i usvojio većinom glasova redovne Izveštaje o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaje o stanju bezbednosti u Srbiji.
Izveštajima su obuhvaćene sve najznačajnije aktivnosti u izveštajnom periodu zaključno sa 31. martom ove godine, koje na sveobuhvatan način odslikavaju rad i omogućavaju potpuno sagledavanje realizovanih aktivnosti i zadataka iz nadležnosti Bezbednosno-informativne agencije, saopšteno je iz Skupštine Srbije.
Odbor je pozitivno ocenio profesionalno postupanje i rad Bezbednosno-informativne agencije i dao punu podršku u ostvarivanju njihovih prioritetnih zadataka u cilju zaštite poretka i bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.
Izveštaje je predstavio direktor Bezbednosno-informativne agencije Vladimir Orlić, koji je tokom diskusije pružio odgovore na pitanja u vezi sa razmatranim izveštajima.
Pored redovnih izveštaja, data su i dodatna pojašnjenja o dostavljenoj Informaciji o bezbednosnoj situaciji u zemlji u vezi sa aktuelnim društveno-političkim događajima, koja je tražena na zahtev predsednika Odbora.
Predsednik Odbora Igor Bečić naglasio je da aktuelna bezbednosna dešavanja u našoj državi, ali i u svetu usložnjavaju bezbednosnu situaciju i zahtevaju povećani stepen angažovanja svih službi bezbednosti Srbije i da zato jedan od prioriteta ostaje dobra praksa saradnje Bezbednosno-informativne agencije sa drugim državnim organima, kao i stvaranje najboljih materijalnih i logističkih uslova koji doprinose pobošljanju kvaliteta rada pripadnika službi, navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
