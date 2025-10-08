SRAMNA SLIKA IZ SKUPŠTINE: Žaklina pravi frizeraj od parlamenta - neviđena bruka
NOVINARKA blokaderske televizije N1 Žaklina Tatalović danas je pokazala da ne zna za pojam srama i bruke, kao ni poštovanja prema državnim institucijama.
Kao što možete videti na priloženoj fotografiji, ova blokaderska novinarka u vrlo oputšenom raspoloženju sedi u Skupštini sa viklerom na glavi. Ovakvo ophođenje prema državnim instutcijama samo pokazuje da nema ni malo poštovanja prema svojoj državi, poslanicima, kao ni prema kolegama novinarima koji svoj posao obavljaju profesionalno i sa poštovanjem.
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
