SRAMNA SLIKA IZ SKUPŠTINE: Žaklina pravi frizeraj od parlamenta - neviđena bruka

D.K.

08. 10. 2025. u 17:59

NOVINARKA blokaderske televizije N1 Žaklina Tatalović danas je pokazala da ne zna za pojam srama i bruke, kao ni poštovanja prema državnim institucijama.

СРАМНА СЛИКА ИЗ СКУПШТИНЕ: Жаклина прави фризерај од парламента - невиђена брука

Foto: Novosti

Kao što možete videti na priloženoj fotografiji, ova blokaderska novinarka u vrlo oputšenom raspoloženju sedi u Skupštini sa viklerom na glavi. Ovakvo ophođenje prema državnim instutcijama samo pokazuje da nema ni malo poštovanja prema svojoj državi, poslanicima, kao ni prema kolegama novinarima koji svoj posao obavljaju profesionalno i sa poštovanjem.

Foto: Novosti

