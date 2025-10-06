PRESVUČENI "DEMOKRATA" ĐILAS ZNA SAMO DA ZABRANJUJE I HAPSI: Vučević sasuo vođi blokadera istinu u lice: Narod neće lopove!
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom skandalozne izjave Dragana Đilasa koji je istakao da SNS treba zabraniti, a članove uhapsiti.
-Zabrani, uhapsi, ukradi, slaži, .. to je jedino što zna presvučeni “demokrata” Dragan Đilas, novi blokaderski šef. Kad ne može da nas pobedi, a on poseže za tim svojim “moralnim” principima. Nameštao je sudije da bi hapsili njegove političke neistomišljenike i zabranili SNS, koju ni u najluđim snovima ne može da pobedi. Džaba sve. Narod jako dobro razume. Narod neće lopove! Narod neće Đilasa- napisao je Vučević na Iksu.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)