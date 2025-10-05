POGLEDAJTE: Miša Bačulov prolazi pored nadstrešnice u Novom Sadu pre nego što je pala (VIDEO)
MIŠA Bačulov, prošao je 01.11.2024. godine pored nadstrešnice u Novom Sadu, samo par minuta pre nego što se ona srušila.
To je u emisiji HitTvit otkrio predsednik Vučić.
- Tek pre nekoliko dana smo dobili snimke sa nadstrešnice i videli neka poznata lica za koja nismo znali da su tu bili. Vidimo kako Miša Bačulov tuda nekoliko sati pre pada nadstrešnice tuda unezvereno šeta. Ne kažem da je nešto uradio, ali zašto to niko nije znao? - kazao je on.
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
