POGLEDAJTE: Miša Bačulov prolazi pored nadstrešnice u Novom Sadu pre nego što je pala (VIDEO)

05. 10. 2025. u 21:49

MIŠA Bačulov, prošao je 01.11.2024. godine pored nadstrešnice u Novom Sadu, samo par minuta pre nego što se ona srušila.

ПОГЛЕДАЈТЕ: Миша Бачулов пролази поред надстрешнице у Новом Саду пре него што је пала (ВИДЕО)

To je u emisiji HitTvit otkrio predsednik Vučić.

- Tek pre nekoliko dana smo dobili snimke sa nadstrešnice i videli neka poznata lica za koja nismo znali da su tu bili. Vidimo kako Miša Bačulov tuda nekoliko sati pre pada nadstrešnice tuda unezvereno šeta. Ne kažem da je nešto uradio, ali zašto to niko nije znao? - kazao je on.

