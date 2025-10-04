Politika

TERZIĆ: "Blokaderi se podstaknuti propagandnim smećem Šolaka i Đilasa, ponovo služe starim podmetačinama"

В.Н.

04. 10. 2025. u 23:02

ČLAN Predsedništva SNS-a Miloš Terzić objavio je fotografiju jednog od blokadera, na kojoj se vidi privezak sa mapom Srbije bez Kosova i Metohije, uz komentar: "SNS sektaši dele privezak bez Kosova, debili ostaju debili."

Foto: Društvene mreže

- Posle laži o „zvučnom topu” i posle izmišljotine o dečaku koji je navodno preminuo u Valjevu, blokaderi se podstaknuti propagandnim smećem Šolaka i Đilasa, ponovo služe starim podmetačinama. Sada namerno dele upravo ono što su oni obećali Kurtiju-zbog čega ih je podržao iz Zagreba - napisao je Terzić na društvenoj mreži Iks. 

Komentari (35)

