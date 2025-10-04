TERZIĆ: "Blokaderi se podstaknuti propagandnim smećem Šolaka i Đilasa, ponovo služe starim podmetačinama"
ČLAN Predsedništva SNS-a Miloš Terzić objavio je fotografiju jednog od blokadera, na kojoj se vidi privezak sa mapom Srbije bez Kosova i Metohije, uz komentar: "SNS sektaši dele privezak bez Kosova, debili ostaju debili."
- Posle laži o „zvučnom topu” i posle izmišljotine o dečaku koji je navodno preminuo u Valjevu, blokaderi se podstaknuti propagandnim smećem Šolaka i Đilasa, ponovo služe starim podmetačinama. Sada namerno dele upravo ono što su oni obećali Kurtiju-zbog čega ih je podržao iz Zagreba - napisao je Terzić na društvenoj mreži Iks.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
