SKANDALOZNA IZJAVA N1 MILJENICE Padom nadstrešnice nam se vratila perspektiva (VIDEO)
ANA Mirković, koju N1 redovno predstavlja kao “stručnjakinju”, šokirala je javnost izjavom u kojoj tvrdi da se padom nadstrešnice u Novom Sadu njima i blokaderima "vratila perspektiva".
- Mi smo padom nadstrešnice i ulaskom studenata u blokadu dobili jedan novi front.
Jasno je da opozicioni mediji ponovo forsiraju svoje miljenike, bez obzira na to koliko su njihove izjave bizarne i uvredljive. Sramno!
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
