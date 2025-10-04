Politika

SKANDALOZNA IZJAVA N1 MILJENICE Padom nadstrešnice nam se vratila perspektiva (VIDEO)

В.Н

04. 10. 2025. u 11:27

ANA Mirković, koju N1 redovno predstavlja kao “stručnjakinju”, šokirala je javnost izjavom u kojoj tvrdi da se padom nadstrešnice u Novom Sadu njima i blokaderima "vratila perspektiva".

СКАНДАЛОЗНА ИЗЈАВА Н1 МИЉЕНИЦЕ Падом надстрешнице нам се вратила перспектива (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

- Mi smo padom nadstrešnice i ulaskom studenata u blokadu dobili jedan novi front. 

Jasno je da opozicioni mediji ponovo forsiraju svoje miljenike, bez obzira na to koliko su njihove izjave bizarne i uvredljive. Sramno!

Pogledajte na snimku:

